Nueva guía de control de carga se implementará cuando transportistas y el gobierno estén “alineados” en lo operativo y costos

En una reunión entre el Ministerio de Transporte y la Intergremial de Transporte Profesional de Carga se conformaron ámbitos de trabajo para tratar los principales problemas que percibieron los transportistas.

La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) se reunió este martes con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, ante la puesta en marcha de un plan piloto para implementar una guía electrónica de carga impulsada por la cartera para mejorar la eficiencia del control de camiones. Este lunes hubo movilizaciones de un grupo de transportistas “autoconvocados” en 31 puntos del país en rechazo al nuevo sistema.

Hace dos semanas, la intergremial –que no convocó a las movilizaciones– se reunió con la ministra por este mismo tema para intercambiar acerca del funcionamiento, los avances y la implementación de la nueva guía de carga. En una nueva reunión, la ITPC y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) conformaron este martes ámbitos de trabajo para “seguir tratando los principales problemas” que percibieron los transportistas con respecto a la guía, según dijo en rueda de prensa el presidente de la intergremial, Ignacio Asumendi.

Asumendi dividió estos espacios de trabajo en dos áreas: una tiene que ver con lo operativo de la guía, que va a ser tratado por los técnicos del MTOP, y, según apuntó, la ministra les transmitió la necesidad de “generar una dotación mayor de recursos para poder atender las objeciones de manera un poco más rápida”.

La otra área está vinculada al “contexto” en el que se va a aplicar la guía, en relación con “algunas implicaciones que puede tener la guía en algunas otras facetas del transporte”, como la situación de trabajadores cuyas liquidaciones de sueldo “no son las que marca el esquema horario que tiene el laudo”, y por otro lado, “la posibilidad del transportista” en cuanto a los costos. Sobre esto último, Asumendi dijo que están intercambiando con la cartera sobre “cómo hacer para paliar eso” y que se puedan atender “con algún tipo de compensación que puedan tener los transportistas”.

Señaló que la guía, tal como estaba planteada, “era un poco compleja”, y, según surgió de la reunión con la ministra, “eso está en proceso de arreglarse”, dado que “se le eliminaron algunas partes que hacían que llevara mucho tiempo generarla”.

Tal como ratificó el MTOP hace dos semanas, Asumendi resaltó que aún no hay una fecha de inicio para implementar la guía, y lo destacó como “algo muy importante que tienen que saber los transportistas”. “El compromiso de la ministra y todo su equipo es que la guía se va a poder implementar cuando estemos todos alineados en las diferentes áreas que tiene la guía”, subrayó. Agregó que “el compromiso más importante” de la reunión de este martes es que van a “avanzar de manera conjunta y con certidumbre con respecto al futuro”.