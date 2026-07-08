Entre el “sueño húmedo batllista” y la “falta de respeto”: cruce entre Da Silva y colorados por homenaje a Batlle y Ordóñez

En la cámara alta, el senador blanco sostuvo que el “estado de bienestar es inviable en 2026” y que no está de acuerdo con que “la igualdad está por encima de la prosperidad”

El cuarto punto del orden del día de la sesión del Senado de este martes, la acuñación de monedas en conmemoración del dos veces presidente colorado José Batlle y Ordóñez (1903-1907, 1911-1915), a 170 años de su nacimiento, trajo un ida y vuelta entre blancos y colorados que traspasó el Parlamento y terminó en las redes sociales este miércoles.

“Hay hombres que gobiernan una época y hay hombres que, aun después de haber abandonado la vida terrenal, continúan gobernando a través de sus ideas. José Batlle y Ordóñez pertenece a esa segunda categoría”, señaló el senador colorado Robert Silva, que abrió el tema, como miembro informante del proyecto. Agregó que hay figuras “cuya obra queda encerrada en los libros de historia”, pero otras, en cambio, “permanecen vivas, porque se transforman en instituciones, en derechos, en costumbres y en una forma de entender la convivencia democrática, haciéndola propia”, y el homenajeado “pertenece a estas últimas”.

Silva subrayó que Batlle y Ordóñez sigue presente “cuando un niño cruza la puerta de una escuela pública con la esperanza de construir un futuro mejor”, así como también “cuando un trabajador encuentra la protección de su dignidad” y cuando un ciudadano “ejerce libremente su derecho a pensar, opinar y a disentir”. “Cuando el Estado comprende que su misión no consiste únicamente en administrar sino también en crear oportunidades para que cada persona pueda desarrollarse plenamente”, agregó.

Más adelante, luego de la palabra de varios senadores, de todos los partidos, llegó el momento de Sebastián Da Silva. El senador blanco aclaró que no tenía pensado hacer uso de la palabra, y dijo que escuchó atentamente la exposición del miembro informante, “que es un gran seguidor de Batlle y Ordoñez, lo reivindica en cada una de sus acciones”. “Hasta el día de hoy no le he visto un sobretodo, pero imagino que en cualquier momento le vamos a regalar uno. Se han dado acá algunas veneraciones hacia una figura controversial, por lo menos para mí, que uno no va a tener el mal gusto de ponerse a criticar en el homenaje”, acotó.

Un sueño realizado

De todas maneras, Da Silva agregó que no reivindica “el 100% del batllismo como una vaca sagrada, intocable”, y dijo que puede “entender la modernidad de ese Batlle y Ordoñez en una faceta, y su absoluto primitivismo en otras”, pero “en aquel momento, en donde las cosas se dieron, en un Uruguay que estaba naciendo como república”.

“Sin duda, esa rémora, ese sueño húmedo batllista, nos ha acompañado durante todos estos años, sin importar la condición económica y social que pueda existir en este país. Y hay sacramentos inspirados en los intérpretes del batllismo con los que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que el Estado sea el que reforme la felicidad de la gente más necesitada, no estoy de acuerdo con que el Estado tenga que meterse en cada uno de los estamentos económicos y sociales de la sociedad, no estoy de acuerdo con que la igualdad está por encima de la prosperidad”, enumeró.

Da Silva agregó que nunca estuvo de acuerdo con “el Estado de bienestar”, ya que “era un sueño generado a principios del siglo XX, inviable en 2026”, y dijo que “no hay gente que ponga la plata para mantener un Estado como el que quería Batlle”.

Duelo de palabras

“Me siento profundamente aludido por las palabras del senador Da Silva, en su argumentación -inoportuna, además- y en su tono”, dijo el senador colorado Tabaré Viera, minutos después, y señaló que no cree que las expresiones que vertieron en la sesión “sean comparables con el sueño húmedo, eso es una falta de respeto”. “Podemos llegar a discutir hasta temas tan polémicos como el colegiado. Pero el que proponía Batlle nunca se aplicó, así que no tenemos resultados de lo que él proponía en aquel momento... No puedo dejar de rechazar el tono y las expresiones con que el senador Da Silva nos calificó a los batllistas”, finalizó.

Las reacciones contra las declaraciones de Da Silva siguieron este miércoles, cuando el senador blanco las compartió en su cuenta de X. El diputado colorado Felipe Schipani escribió en la misma red social: “Senador, tu intervención fue una falta de respeto. Burlarte del batllismo hablando del ‘sueño húmedo batllista’ degrada el debate. Pero, además, demuestra que no entendiste el momento político. Si queremos construir una alternativa de gobierno, no podés dedicarte a agraviar a tus propios socios”.

Sobre el fondo del tema, Schipani señaló que “no sorprende”, porque Da Silva viene “de una tradición política cuyo máximo referente” (Luis Alberto de Herrera) llegó a decir que era “deplorable” y un “mal social” que hubiera “zapateros bachilleres”. “El batllismo, en cambio, luchó para que el origen social nunca fuera un límite para acceder a la educación y progresar. Se puede discrepar. Lo que no se puede es faltar el respeto”, finalizó.