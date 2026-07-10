Informe de telecomunicaciones de la Ursec: Antel continúa liderando los mercados de internet y servicios móviles

De acuerdo con el reporte, la compañía estatal de telecomunicaciones acaparaba el 97% del mercado de internet y el 62% de telefonía móvil hacia diciembre de 2025.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) publicó la última actualización de su informe sobre el mercado de las telecomunicaciones en Uruguay, que recoge que el ente de telecomunicaciones de propiedad estatal Antel fue la empresa líder de los servicios de internet y telefonía móvil hacia diciembre de 2025.

Según el reporte conformado por el organismo, el número de líneas de telefonía fija –sector sobre el que la compañía estatal mantiene el monopolio– se mantuvo relativamente estable, con un ligero incremento en términos interanuales: de 1.206 miles en diciembre de 2024 a 1.223 miles en el mismo mes de 2025.

La estabilidad en el número de líneas telefónicas, sin embargo, no se vio reflejada en los ingresos que surgen de su uso, que también registró la Ursec: en total, el mercado de la telefonía fija observó ingresos en el orden de los 1.332 millones de pesos uruguayos en diciembre de 2025, casi 35% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando fueron de 2.046 millones.

Internet: Antel acaparó 97% del mercado y 95% de los servicios superó los 100 Mbps

Por su parte, el número de servicios de transmisión de datos e internet continúa en ascenso tras una caída en número –de 1.149,8 miles a 1.097,7– en diciembre de 2023. Hacia el mismo mes de 2025, la Ursec había constatado cerca de 1.163 mil servicios en nuestro país. En este caso, también se registró un leve incremento en los ingresos: fueron de 11.452,5 millones de pesos uruguayos, una suba de 1,89% frente al semestre anterior, pero de 83,93% respecto de los 6.266,6 millones observados hacia junio de 2019.

Con respecto a la modalidad de acceso, en el informe se constata que 94% de los servicios totales eran brindados por medio de fibra óptica. Les siguen en la lista los servicios inalámbricos tradicionales, con 4%, y los de Distribución Local Multipunto –otra modalidad de internet inalámbrico– e internet satelital, ambos con 1% cada uno. Completa la serie el DSL, para cuyo caso se registraron tan sólo 452 servicios.

Asimismo, se desagregan los datos de los operadores que brindan tales servicios, según los que el líder del mercado es Antel, que acapara alrededor del 97%. El 3% restante se distribuye, en proporciones iguales, entre la empresa Dedicado y similares, la multinacional Starlink y los proveedores de FD/CTV.

En términos de velocidad, la Ursec observó que 95% de los servicios cuenta con acceso a internet de alta velocidad, que excede los 100 megabits por segundo. El tráfico, en tanto, continúa al alza y alcanzó un nuevo récord: 2.724,6 miles.

Telefonía Móvil: tráfico de datos continúa al alza pero llamadas a la baja

Mientras tanto, el organismo registró en esta oportunidad 1.223 mil de líneas móviles hacia diciembre de 2025, un número que no dista mucho de las 1.213 mil del cierre del semestre anterior. También los ingresos se mantuvieron relativamente incambiados: 14.040 millones de pesos, cifra idéntica a la observada en diciembre de 2024.

En lo que a operadores respecta, Antel mantuvo su liderazgo y registró 4.522.017 servicios hacia diciembre de 2025. Esto constituye el 62% del mercado, proporción idéntica a la registrada en junio del mismo año. Aparte de ello, 20% correspondió a Movistar –que aún no había cambiado su denominación a Tigo– y 18% a Claro.

En total, el reporte de la Ursec detalla que a la fecha de cierre existían 7.186 radiobases en nuestro país, y que la mayoría –49%– pertenecían a Antel. En términos de cobertura, la red con mayor alcance en el territorio nacional es el 3G, con 95,4%, aunque seguida de cerca por el LTE, con 93,9%. La red GSM, que opera mayoritariamente la empresa Claro, observó una cobertura de 86,2%, y el 5G 38,9%.

Finalmente, la Ursec observó 416.585 terabytes de tráfico mediante servicios de banda ancha móvil, una cifra que continúa en ascenso y era de 77.336 en diciembre de 2018. Esta evolución contrasta con la estabilidad en las cifras de mensajes de texto enviados, que en junio de 2025 fueron alrededor de 271.419 mil, número similar al observado el semestre anterior pero considerablemente inferior a los 583.196 registrados en el mismo mes de 2018. Igualmente para el tráfico de voz, que alcanzó los 959 millones de minutos, la mitad de los 1943 millones observados también en junio de 2018.