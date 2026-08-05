Colorados convocarán al ministro de Ambiente a comisión por exclusión de bañados de Carrasco de la lista de humedales protegidos

La diputada Elianne Castro cuestionó que no hay un “fundamento técnico para esa exclusión”; en la Junta Departamental de Montevideo, la oposición también solicitará la concurrencia de las autoridades.

El Partido Colorado (PC) citará al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados por la decisión de la cartera de excluir a los bañados y humedales de Carrasco de la lista oficial de humedales protegidos. En predios linderos a los bañados, la compañía Bislun SAS proyecta un desarrollo inmobiliario de 226 hectáreas, que está a estudio de la Junta Departamental de Montevideo (JDM).

La diputada colorada Elianne Castro concurrió el lunes al Comité Ejecutivo Nacional del PC para manifestar su “preocupación” por la aprobación del decreto que establece “la exclusión a texto expreso de los bañados de Carrasco, que es un sistema del que siempre se priorizó su protección”, sostuvo en una rueda de prensa.

Castro cuestionó que la cartera no haya presentado un “fundamento técnico para esa exclusión cuando la incorporación sí estaba debidamente fundamentada”. “Los bañados de Carrasco son humedales que tienen una gran importancia por estar en la zona metropolitana; hay evidencia de sobra sobre la importancia de este tipo de ecosistemas a nivel ambiental”, sostuvo. En principio, la bancada del PC promoverá la citación de Ortuño a comisión, pero, si las explicaciones no son satisfactorias, “evaluaremos una interpelación”, adelantó Castro.

Por su parte, en la JDM, la bancada de la Coalición Republicana solicitó la comparecencia de las autoridades de Ambiente ante la comisión que analiza si declarar de “interés departamental” la iniciativa privada. En diálogo con Info Capital, el edil colorado Federico Paganini sostuvo que “el común denominador de lo que establece Ortuño es que no hay una decisión técnica detrás de excluir a los bañados de Carrasco, es una decisión puramente política que nos llama mucho la atención y nos genera preocupaciones de que acá estén pasando cosas que nosotros no sabemos”.