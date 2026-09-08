Junta de Montevideo: edila que se alejó de la lista 22 de Caramés se incorporó al sector mayoritario del PN

Laura Soto sostuvo que, “más allá de las agrupaciones y las listas”, está el “proyecto Partido Nacional”, y en la lista 71 “es donde considero que más puedo aportar al partido”.

Hace cinco meses que Laura Soto, edila del Partido Nacional (PN) en la Junta Departamental de Montevideo, comunicó su alejamiento de la lista 22, liderada por el exdirector del Sistema Nacional de Emergencias Santiago Caramés. Estuvo un tiempo como independiente dentro de las filas blancas, hasta que este lunes el diputado nacionalista de la lista 71 –la principal del Herrerismo– Juan Martín Rodríguez anunció la incorporación de Soto a ese espacio.

La lista 71 es uno de los sectores blancos presentes en la lista 1, la mayoritaria de la Coalición Republicana. De los 13 ediles del PN, nueve fueron electos por esa lista, a la que ahora se sumará Soto. La edila se separó de la lista 22 en un momento clave: cuando la administración de Mario Bergara requería cuatro votos de la oposición para la aprobación de los fideicomisos propuestos. En la lista 22 –hoy conformada por los ediles Joaquín Campos y Nicolás Hernández–, el Ejecutivo departamental ha encontrado mayor apertura, al igual que con el edil colorado Federico Paganini. En agosto de 2025, el espacio de Caramés conformó una bancada independiente dentro del PN. La salida de Soto, en su momento, puso en duda la aprobación de algunos de los planes extrapresupuestales que, finalmente, fueron aprobados gracias a los votos de la lista 22, de Paganini y del edil coalicionista Guillermo Kruse.

En su momento, la lista 22 expresó “una profunda decepción” por la desvinculación de Soto, a quien le solicitaron públicamente que presentara “formalmente su renuncia a la banca”, bajo el entendido de que “los votos pertenecen a un proyecto colectivo, no individual”.

“Para mí, siempre, por sobre todo, está el proyecto general, más allá de las agrupaciones y las listas; es únicamente encontrar dónde cada uno puede aportar más y mejor”, dijo Soto a la diaria. La edila señaló que, durante el “paréntesis” como independiente, “lo que hice fue fortalecer mi gestión dentro de la Junta Departamental e integrarme mucho más al proyecto Partido Nacional”.

Aseguró que tomó la decisión de incorporarse a la lista 71 “con mucha convicción, después de un proceso personal y político, y con mucho entusiasmo y responsabilidad”. La elección de ese espacio se debió a diversos factores, principalmente, a que se trata de “una lista histórica en Montevideo, con fuerte presencia y trayectoria en el territorio montevideano”, destacó Soto. Valoró que el PN tiene “un gran desafío y una gran oportunidad de construir en Montevideo, y consideró que, en ese sentido, “desde la lista 71, con su impronta, con su capacidad de construcción y con el abordaje que tiene sobre Montevideo, es donde considero que más puedo aportar al partido”.

“Como Partido Nacional, tenemos el desafío de demostrar que somos una alternativa capaz de gobernar el departamento de una manera distinta a este modelo, que ya consideramos que está obsoleto”, afirmó la edila.