Artigas busca incorporarse a la Central Hortícola del Norte con una prueba piloto para sus productores

La iniciativa procura abrir un nuevo canal de comercialización para la producción hortícola del departamento con una perspectiva regional.

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La Intendencia de Artigas avanza en gestiones para que productores hortifrutícolas del departamento puedan comenzar a comercializar su producción en la Central Hortícola del Norte (CHN), en Salto.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la gobernanza de la central, apunta a fortalecer el perfil regional del mercado y abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores de Artigas capital, Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum.

En diálogo con la diaria, el director departamental de Desarrollo Productivo de la Intendencia de Artigas, Djelil Brysk, explicó que el gobierno departamental trabaja con “alta dedicación” en este proyecto, al que considera estratégico para el desarrollo de la producción local.

Brysk recordó que semanas atrás el intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, recibió a una delegación de la gobernanza de la CHN encabezada por integrantes de la institución y acompañada por el intendente de Salto, Carlos Albisu.

Según indicó, durante ese encuentro quedó de manifiesto el interés de la Central Hortícola del Norte por consolidarse como un mercado de alcance regional y ampliar la participación de productores de otros departamentos del litoral.

En ese marco, la Intendencia de Artigas planteó una propuesta concreta: acceder a un espacio dentro de la CHN mediante una experiencia piloto de un año que permita evaluar la incorporación de los productores artiguenses al funcionamiento del mercado.

“Nosotros le planteamos a la gobernanza la posibilidad de que pudieran ceder un local para realizar una prueba piloto, por lo menos durante un año, con productores de Artigas capital, Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, teniendo en cuenta las principales zonas productivas del departamento”, señaló.

En pausa por el temporal

El director explicó que el proceso de trabajo se desarrolla en coordinación con las Mesas de Desarrollo Rural, impulsadas por la Intendencia de Artigas junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese ámbito ya se mantuvieron reuniones con los productores interesados y estaba prevista una visita a la CHN para conocer su funcionamiento.

Sin embargo, el viaje debió suspenderse el mismo día en que estaba programado debido al fuerte temporal que afectó a Salto semanas atrás.

Brysk recordó que ese evento climático provocó importantes daños tanto en la infraestructura de la CHN como en numerosos sistemas productivos salteños, al tiempo que también ocasionó pérdidas a productores del departamento de Artigas.

“Entendimos que no era el momento para hacer esa visita. Ahora estamos respetando los tiempos para que puedan recomponerse no solamente los sistemas productivos, sino también el ánimo de las personas, porque fue un golpe muy duro”, sostuvo.

Pese a esa pausa obligada, aseguró que la iniciativa continúa vigente y que existe convicción de que la CHN representa una oportunidad concreta para diversificar los canales de comercialización de la producción artiguense. “Seguimos pensando que es una muy buena opción. Se está abriendo una ventana muy importante para que los productores del departamento puedan tener presencia comercial en la ciudad de Salto”, afirmó.

Brysk señaló que el objetivo inmediato es consolidar la presencia de productores artiguenses en la CHN, aunque el horizonte es aún más amplio. “Nosotros aspiramos a tener un puesto, en el futuro, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana [UAM], en Montevideo”, expresó.

A su juicio, la experiencia en la CHN permitiría a los productores adquirir volumen, organización y experiencia comercial para proyectarse posteriormente hacia el principal mercado mayorista del país.

Además, destacó que el beneficio no se limitaría a la comercialización de productos provenientes de Artigas. “Los productores también ven con muy buenos ojos no solamente vender su producción, sino también poder traer al departamento mercadería que hoy no se produce acá y adquirirla desde la Central Hortícola del Norte”, explicó.

En ese sentido, consideró que el intercambio permanente entre ambos departamentos generaría nuevas oportunidades económicas. “Ese ida y vuelta genera dinamismo, desarrollo, transporte, movimiento comercial y mano de obra. Es eso a lo que aspiramos desde la intendencia. Creemos en este proyecto y vamos a hacer todo lo posible para que la iniciativa pueda concretarse”, aseguró.

Comodato y frecuencia de participación

Según explicó Brysk, la modalidad prevista es la firma de un comodato mediante el cual la gobernanza de la CHN cederá un local a la Intendencia de Artigas para que sea utilizado por los productores del departamento durante el período de prueba.

La intención es que los productores de Artigas capital concurran al menos una vez por semana, mientras que también se procura asegurar una participación periódica de los productores de Bella Unión. En el caso de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, donde la escala de producción es menor, la organización de los viajes y de la comercialización se definirá en función del volumen disponible y de la logística necesaria.

Desde la intendencia entienden que la experiencia piloto permitirá evaluar la viabilidad económica y operativa del proyecto y, al mismo tiempo, consolidar una red comercial que fortalezca la producción hortícola del norte del país con una perspectiva regional.