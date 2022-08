La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) ocupó este jueves a las 15.00 la sede central del banco Citibank, ubicada en Ciudad Vieja, en las calles Cerrito y Misiones. La medida surgió en reclamo por los tres despidos que se concretaron en esa institución bancaria. Al mismo tiempo, informaron que se inició un paro nacional de todos los bancos privados.

Juan Fernández, presidente del Consejo de Banca Privada de AEBU, dijo al momento de empezar la ocupación: “El estado de intransigencia de este banco al momento de despedir a nuestros tres compañeros no ha dejado, no ha permitido otra acción que no sea ocupar este banco”.

En diciembre, el banco anunció el despido de sus trabajadores luego de vender parte de su operativa a la corredora estadounidense Insigneo, con sede en Miami. En febrero, tras el fracaso de las negociaciones, AEBU se declaró en conflicto con el Citibank. Según el sindicato, el banco vendió el corretaje de títulos, valores, fondos de inversión, pero no lo que se denomina banking, que son cuentas corrientes y depósitos en el exterior.

La venta llevó al despido de 29 colaboradores que trabajaban en dicha unidad. De ese total, el sindicato logró negociar la reincorporación en la nueva empresa o retiros incentivados de casi todos, salvo tres.

En la última negociación llegó a participar el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. AEBU propuso discutir los contratos en las condiciones de trabajo que proponía Citibank, siempre y cuando se mantuvieran los empleados, pero el banco rechazó el pedido. Los despidos se debieron concretar el 1º de agosto, pero el gremio había pedido diez días más para tratar de llegar a un acuerdo. Este miércoles se cumplió ese plazo y no hubo diálogo, por lo que decidieron la ocupación.

En un comunicado, la Asociación de Bancos Privados lamenta “los perjuicios que las medidas sindicales adoptadas por AEBU provocarán a nuestros clientes” y exhorta “a no olvidar que son precisamente los clientes la razón de existir de las instituciones financieras y los que demandan servicios que les permiten a más de 3.000 personas trabajar en los bancos privados que actualmente operan en nuestro país”.

Desde el sindicato contaron a la diaria que el 16 de diciembre Citibank anunció que vendería una cartera de inversión, que administraba en Uruguay, por 6.800 millones de dólares a una empresa instalada en Zonamerica y que habría despidos. A partir de ese momento, el sindicato propuso nueve instancias de negociación colectiva, en las cuales no participó ningún miembro de la dirección del banco. “No se presentó ningún ejecutivo de la institución para entablar una negociación de buena fe para la continuidad laboral de los compañeros”, expresaron.

AEBU también acusó al banco de mentirle al ministro de Trabajo. “Este banco le mintió diciendo que iba a hacer una propuesta superior, que iba a solucionar el problema para los trabajadores. En ningún momento presentó tal propuesta superadora, sino que la decisión que mantuvo desde el 16 de diciembre es despedir a la gente”, aseguró Walter, vocero de AEBU.

Informó, además, que el sindicato tomó la medida de ocupación tras haber agotado los intentos de diálogo nacionales y también internacionales con los gerentes regionales e incluso con los gerentes de la casa matriz, que se encuentra en Nueva York.

Según indicó, AEBU continuará la ocupación hasta que se llegue a “una mesa de negociación de buena fe para tratar la continuidad laboral de los compañeros”. Adelantó, además, que de no concretarse, seguirán con medidas “ascendentes” en todo el sistema financiero, entre ellas, paros sorpresivos zonales en Montevideo y en todo el interior.