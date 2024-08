La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reúne este martes con el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, y horas después con el representante del Partido Colorado, Andrés Ojeda. En un comunicado, la confederación informó que las reuniones serán en la sede de COFE, a las 15.00 y a las 17.00, respectivamente.

“COFE promueve con estos encuentros el fortalecimiento de los espacios de diálogo, tan necesarios para la democracia, y planteará a los diferentes candidatos las inquietudes de los trabajadores estatales, con particular énfasis en el nuevo régimen de certificaciones médicas”, dice un fragmento del texto.

Agrega que “se abordarán también distintas reivindicaciones salariales, laborales y otros aspectos de la agenda nacional, en el marco de los programas de gobierno referidos al rol del Estado, las políticas públicas vinculadas a la salud, educación, vivienda, seguridad social y trabajo, entre otros”.

El primero de los candidatos que visitó la sede de COFE fue el candidato y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el segundo el candidato del Partido Independiente, el exministro de Trabajo Pablo Mieres. Al respecto, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a la diaria que “Manini Ríos manifestó coincidencia con algunas de las cosas que le planteamos, desde el punto de vista programático y, sobre todo, relacionado con el Estado”.

“Manini Ríos considera que es necesario fortalecer algunas áreas del Estado, y a la vez que en otras áreas no es tan necesario. Lo que más nos llamó la atención es que, con respecto al tema de las licencias médicas, él entendía el planteo que hacía COFE y nos dijo que si el tema es como COFE lo plantea, él entendía que había una injusticia porque no sólo no se iba a equiparar con el sector privado, sino que se iba a crear inequidades en el sector público”, dijo.

Sostuvo además que el senador expresó que su partido “estaría dispuesto a estudiar el tema y que si Cabildo Abierto tenía que rever su votación, no tendría problema en hacerlo”. Acerca de esa reunión, Manini dijo en una rueda de prensa que “fue una instancia positiva y escuchamos atentamente los planteos de COFE. Hay algunos aspectos que vamos a estudiar, y vamos a ver cómo podemos encontrar soluciones a algunos de los problemas”. Acotó que “hay problemas que se deben atender y no podemos mirar para el costado. Ojalá que en próximas instancias se puedan corregir situaciones que a veces generan dificultades funcionales y de justicia con algunos funcionarios”.