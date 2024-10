Tras la reunión del Ejecutivo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) de este lunes, el sindicato resolvió declararse en conflicto ante el “no pago de lo adeudado a los trabajadores de la empresa Copsa”, cuyos trabajadores también se declararon en conflicto.

La resolución se tomó ante la “falta de avances” por parte de la empresa, según indicó a la diaria Miguel Marrero, dirigente de la Unott. Señaló que se reunieron el miércoles con Copsa y el jueves tuvieron una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ahí quedaron en “ver si había algún tipo de avance”. “Estuvimos esperando hasta ahora [cuando terminó la reunión, a las 15.00] para ver si había alguna novedad, y la empresa comunicó que no tenía plata para depositar”, informó.

Es por eso que se declaran en conflicto y alertan de “posibles medidas a tomar a partir de las próximas horas”. Marrero afirmó que aún no han definido medidas, aunque sí pensaron algunas, que no las van a hacer públicas todavía. “Vamos a empezar a hacer que la gente entienda cuál es la problemática de fondo una vez más y alertar a la población de que puede haber medidas en cualquier momento en la medida que esto no cambie, no evolucione, que la empresa no pague”, subrayó.

Marrero apuntó que el viernes la empresa “depositó 5.000 pesos a los trabajadores”, aun cuando les “debía entre el 30% y el 40% a todos los trabajadores”, que no es “ni por asomo lo que les adeudan”. “La bronca y el cansancio de los trabajadores es evidente”, lamentó.

Por otro lado, comunicó que “a todas las personas que están saliendo de licencia a partir de junio les deben el 25% del salario vacacional y “la empresa no ha presentado ni siquiera un plan para pagar eso”. “Al que salga [de licencia] ahora en octubre le van a seguir debiendo desde aquel famoso préstamo que recibieron en marzo, con lo que se pusieron al día; la empresa dice que no le queda nada y vuelve a su reclamo de que no le alcanzan los recursos, no le alcanza con lo que recibe de boletos y subsidios”, remarcó.

“Evidentemente, es un reclamo contra el gobierno, que pone como rehenes a los trabajadores y los usuarios”, enfatizó. Asimismo, Marrero apuntó que no “les cierran las cuentas” y que “la empresa en ningún momento se ha abierto para dar información de sus números y simplemente dice que no tiene dinero, sin ningún tipo de explicación, ningún tipo de plan, que es lo que sorprende”.