Este lunes hubo una nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Katoen Natie y el Sindicato Único Nacional Portuario y Afines (Supra), por el conflicto de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Después del encuentro, el sindicato resolvió rechazar modificaciones presentadas por la empresa al borrador que la cartera elaboró y presentó la semana pasada. El documento fue presentado en una reunión, el viernes, entre la Dirección Nacional de Trabajo y las partes, por separado.

El dirigente del Supra Álvaro Reinaldo dijo en rueda de prensa que el sindicato está de acuerdo con el borrador del MTSS, “incluso contestamos por correo de forma afirmativa para poder llevarlo a una asamblea”, sostuvo. “Pero hoy la empresa viene con cambios que cambian sustancialmente” la propuesta del gobierno.

Es la segunda vez que la empresa pretende modificar la propuesta. Los cambios que propone la empresa se orientan “a las comisiones de trabajo, tanto para la salud de los trabajadores como para la pérdida de salario”, explicó Reinaldo, y añadió que estos aspectos ya se están “viviendo en este uso de Navis”, refiriéndose a la instalación del nuevo Navis, un software informático que desencadenó el conflicto. “Nosotros tendríamos derecho de modificar nuestras redacciones, pero si cada una de las partes viene con redacciones distintas cada reunión, esto se va a hacer eterno”, manifestó.

Reinaldo agregó que están “siempre abiertos” y que “cada vez que nos convoquen nosotros vamos a estar para dialogar”. Además, adelantó que a la brevedad convocarán una asamblea para comunicar la negativa a los cambios.