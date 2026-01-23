Mediante una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), integrantes del gremio de Megal, acompañados por dirigentes de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios, y representantes de la empresa llegaron a un acuerdo por tres de los cuatro trabajadores que habían sido despedidos en 2025. El funcionario restante ya había acordado con la compañía su desvinculación. El objetivo del sindicato era la recuperación de las fuentes laborales, pero el pacto entre las partes llegó por medio de un acuerdo económico.

Eduardo Pérez, delegado del Frente de Carga (sindicato de Megal), dijo a la diaria que el conflicto duró cuatro meses, y tras negociar en el MTSS, se logró un acuerdo gracias a una propuesta económica que la empresa le hizo a cada uno de los trabajadores, quienes aceptaron. Comentó, además, que durante los meses de conflicto se tomaron medidas en un total de nueve días.

El dirigente recordó que en la mayoría de las jornadas en las que se tomaron medidas, estas implicaron el bloqueo del acceso a la planta de la empresa, con el objetivo de demorar el ingreso y egreso de vehículos. A su vez, apuntó que entre las partes se firmó un acta en el que dejan constancia de que en próximas instancias analizarán y discutirán todo lo concerniente a condiciones laborales.

Semanas atrás, también en el MTSS, los trabajadores y la empresa llegaron a un acuerdo por el caso de algunos trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro, situación que había originado que se tomaran algunas medidas durante los primeros días del año.

“Esperamos que después de este conflicto puedan surgir buenas oportunidades y decisiones, tanto para los trabajadores como para la empresa, y así ambas partes continúen mirando hacia adelante, y siempre trabajando”, concluyó Pérez.