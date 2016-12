Altas y bajas de los grandes para la temporada 2017

Los presentes son días de muchas especulaciones sobre los movimientos que habrá en el período de pases que antecederá al comienzo de la actividad de la temporada 2017.

En Nacional, según lo han expresado tanto su presidente, José Luis Rodríguez, como su director técnico, Martín Lasarte, no habrá muchas altas, y se estima que a lo sumo serán cuatro, aunque esto dependerá de las eventuales bajas que haya en el plantel.

Se da como un hecho la salida al exterior del zaguero Diego Polenta, que es pretendido por River Plate y Racing de Argentina y también por algunos equipos del fútbol mexicano, y por ello los tricolores sumarán un zaguero. También puede emigrar el zurdo Kevin Ramírez y un posible reemplazante podría ser Carlos de Pena, que está en el Middlesbrough inglés, en el que no ha sumado minutos en el primer equipo ya que básicamente ha jugado en la formación sub 23. Además, en el entorno del Parque Central se manejan los nombres del Tata Álvaro González, que tiene contrato vigente pero no está jugando en Lazio de Italia, y el de Gabriel Toro Fernández, delantero de Racing Club de Montevideo, aunque inicialmente la alta cotización fijada por la directiva cervecera sería una traba para la operación.

Por su parte, Peñarol tendrá, como es lógico, un movimiento mucho mayor en su plantel, que a partir de la pretemporada -que comenzará el 3 de enero-, trabajará bajo las órdenes de Leonardo Ramos.

Los aurinegros se están moviendo por las incorporaciones, y las prioridades por ahora son tres: el Cebolla Cristian Rodríguez, Walter Gargano y el arquero Sebastián Sosa. También podría sumarse el volante ofensivo Matías Mier, que durante los últimos meses estuvo entrenando con la Tercera División, y el lateral zurdo Lucas Olaza, que fue otro de los jugadores pedidos por Ramos. Las bajas serán unas cuantas. Damián Frascarelli, Carlos Valdez, Tomás Costa, Hernán Novick, Maximiliano Rodríguez, Gabriel Ávalos y Miguel Murillo finalizan sus contratos y no serán renovados. Además, a pesar de que tienen contrato vigente, no seguirán en el club el brasileño Matheus Bressan, Andrés Rodales y Nicolás Albarracín, que al parecer no estaría en los planes de Leonardo Ramos.