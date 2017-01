Portada de la diaria

La semana pasada, el diario británico The Guardian publicó una carta abierta escrita por Adam Morgan, editor en jefe de la revista literaria estadounidense Chicago Review of Books (CRB, que no debe confundirse con la prestigiosa Chicago Review de la Universidad de Chicago), en la que declaraba que, como protesta ante el anuncio de que la editorial Simon & Schuster iba a publicar Dangerous (peligroso), libro autobiográfico del periodista y estrella de las redes Milo Yiannopoulos, la CRB no iba a reseñar ninguna publicación de Simon & Schuster durante 2017.