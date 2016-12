Astori: hay “conversaciones” con Shell para que compre la “capacidad regasificadora”

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo que la empresa Shell fue la que presentó “la mejor oferta” para comprar la “capacidad regasificadora” de la planta que se construye en Puntas de Sayago. En una entrevista publicada ayer en La República, Astori explicó que la regasificadora “es una experiencia para tomar gas licuado que viene del exterior y convertirlo en gas natural. A esa operación la llamamos regasificar”. “Y se hizo un llamado para interesados en comprar el producto, o sea, capacidad regasificadora o regasificación, el producto regasificado. Pero lo llamamos comprar capacidad regasificadora porque la planta que va a regasificar, sea un barco, como se lo ha considerado hasta ahora, sea una planta terrestre, genera capacidad regasificadora y alguien compra esa capacidad para luego venderla en el mercado”, expresó el ministro. Con respecto a Shell, informó que “se abrió un período de conversaciones que se inició el 1º de octubre para ver cuáles podrían ser las condiciones de ese negocio. Esto recién comienza y justamente por falta de elementos más precisos, más rigurosos al respecto es que al gobierno le pareció mejor no tomar una decisión ahora y continuar estudiando y acumulando elementos de juicio para que la definición sea la mejor para el país”.

Astori también explicó que sigue hablando de desaceleración de la economía porque “estamos creciendo mucho menos que en los últimos años”. “Hay una desaceleración de la que todavía no hemos salido. Pero también es cierto que hay indicios de que podría estar revirtiéndose esa situación lentamente. Reversiones rápidas no va a haber. Va a haber reversiones lentas. Nosotros tenemos previsiones muy cautelosas para este año y el que viene. Las recuerdo, para este año hicimos una previsión de 0,5% de crecimiento y para el año próximo 1% de crecimiento. No las hemos modificado, no las queremos modificar todavía, aun cuando el resultado del tercer trimestre del año fue realmente muy bueno”.

Astori también consideró que el resultado “más importante” de la gira del gobierno por China fue “la alianza estratégica entre China y Uruguay”; “es un acuerdo marco, pero le da a las relaciones de cooperación entre China y Uruguay una relevancia especial, y, por lo tanto, le da a nuestro país la posibilidad de acceder a condiciones especialmente importantes. Y eso ya sería una entrada, porque varias firmas chinas manifestaron su interés y hasta nos están visitando. Ayer [por el martes de la semana pasada] tuve una larga reunión con la principal firma ferroviaria de China manifestando su interés en participar en el diseño, construcción e instalación de obras de infraestructura como el ferrocarril. Así que todo eso es muy importante. Nuestro país planteó un Tratado de Libre Comercio, además, en ese marco. Ojalá pueda ser posible. También hay que sentarse a conversar. Uruguay tiene una voluntad muy firme de ir para adelante, pero habrá que considerar también la situación de la región”.