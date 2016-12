Éxito de la descentralización: plantas de celulosa que están arruinando el interior harán lo mismo con Montevideo

EL FARO del Final del Mundo

Desde el Congreso de Intendentes elogiaron al gobierno por hacer de la capital un lugar más feo gracias a los trenes que transportarán producción de UPM.

Presidencia de la República divulgó ayer declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en las que adelantó que el plan del gobierno, en caso de que UPM instale una tercera planta de celulosa en el interior del país, es que su producción salga del país por el Puerto de Montevideo. Esta posibilidad recibió cuestionamientos en la interna del Frente Amplio debido al efecto negativo que esta medida tendría desde el punto de vista urbanístico. Rossi confesó que si bien escuchó alguna de estas críticas, prefiere hacer de cuenta que no las escuchó. “Uno no siempre tiene la posibilidad de ignorar por completo a los compañeros frenteamplistas. Pero acá hay 4.000 millones de dólares de inversión. Si no puedo hacer de cuenta que estos compañeros no existen ahora, no puedo hacerlo nunca”, afirmó.

Pero la estrategia del gobierno también recibió elogios. Es el caso del Congreso de Intendentes, organismo desde el que se la consideró un gran aporte al siempre postergado proceso de descentralización de la República. Eber da Rosa, intendente de Tacuarembó, uno de los departamentos en donde se podría instalar la nueva planta, explicó: “Este tipo de instalaciones está arruinando el interior de la República, algo a lo que no nos oponemos, por supuesto. Pero no nos gusta la idea de que los montevideanos se la lleven toda de arriba sin sacrificar nada a cambio. Nosotros nos tenemos que bancar los riesgos ambientales y el olor, que ellos se banquen los problemas de llenar la ciudad de trenes de carga”.

Óscar Terzaghi, intendente de Río Negro, recordó, por su parte, los problemas que le trajo a su departamento el conflicto con Argentina por la instalación de la planta de UPM en Fray Bentos. “Sabemos que la instalación de un corredor férreo en Montevideo puede generar muchos problemas urbanos, y ya se avizoran grandes confrontaciones. Parece que por una vez los montevideanos van a saber cómo es la vida en el interior de la República. La verdad es que sería muy divertido un piquete en 18 de Julio contra los trenes”, aseguró.