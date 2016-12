Lanzaron creación del Hospital Internacional de Punta del Este

Con la presencia del titular de la Intendencia de Maldonado (IDM), el nacionalista Enrique Antía, se presentó ayer el proyecto para crear el Hospital Internacional de Punta del Este, que se construirá en la zona de La Barra con una inversión total superior a los 200 millones de dólares. La empresa constructora será la argentina TSYA SA, asociada con Lagonal SA, Medical Brokers y la uruguaya Asociación Española, que será la entidad prestadora de los servicios de salud.

Según informó ayer FM Gente, Antía dijo que “este es un día muy especial para Maldonado”, ya que se había generado expectativa por la inversión y por su eventual concreción, luego de que surgieran dudas “sobre la creación o no de una zona franca temática”, iniciativa legal que no prosperó. “Son gente seria y están apostando a la zona. Y tengo fe en que se va a concretar”. Reveló que la IDM ofreció un predio propio para la iniciativa, pero esto fue rechazado por las empresas, porque se buscaba “tener mayor estabilidad a futuro. No nos están pidiendo nada al Estado: sólo que ayudemos a romper mostradores cuando se tranca algo”.

Con respecto a los puestos de trabajo que generará, el intendente dijo que serán “entre 800 y 1.200 puestos de trabajo en forma permanente, todo el año. Y puestos calificados”. El proyecto, pensado para captar el turismo de salud, contará con un helipuerto, centros de investigación médica y tratamiento en diversas especialidades, un auditorio para congresos y actividades científicas, viviendas para el alojamiento del personal y familiares de pacientes y una residencia de adultos mayores.