Las actas del Parlamento

EL FARO del Final del Mundo

Sesión de la Cámara de Diputados del jueves 22 de diciembre.

Señor Presidente: Tenemos una moción para prohibir aprobar leyes en la sesión de mañana, porque la experiencia indica que en esas fechas hay un clima un tanto disipado y a veces se votan cosas de las que después nos arrepentimos.

Guillermo Facello: Pero yo justo mañana pensaba presentar una ley que prohíbe el tarifazo, porque si un pan dulce es un pan dulce y un turrón es un turrón, entonces hay que prohibir los turrones. No, momento. Me confundí. ¿Cómo era?

Señor Presidente: Diputado, ¿no habrá empezado a beber ya, no?

Guillermo Facello: Es que vi una botella de champán y me la tomé porque creí que era una botella de champán, pero al final resultó ser una sidra, que pegaba mucho más. A veces en política las cosas no son tan sencillas como parece.

Pablo Abdala: Yo aclaro desde ya a las señoritas diputadas que la ley de cuotas sólo la votaría estando borracho. Mucho. Así que si quieren mi voto, vamos a tener que votar mañana.

Fernando Amado: ¿Qué pasa, bo? ¿Alguno tiene problemas con el alcohol, bo? ¡Aguante el alcohol, bo!

Señor Presidente: Diputado Amado, no tome tanto que después tenemos que pedirle a su madre que lo venga a buscar.

Gonzalo Mujica: Si vamos a beber, que no sea la grappa con butiá o el vino de damajuana que siempre nos impone la mayoría oficialista. Si hay voluntad política de tomar whisky, cuenten con mi voto para lograr una mayoría simple.

Eduardo Rubio: Momento, que yo no pienso votar para tomar la bebida del imperio.

Gonzalo Mujica: Es que tengo un ex compañero del Frente Amplio que está dispuesto a votar por el whisky. No quiero decir su nombre porque también está considerando la posibilidad de abandonar el Frente...

Darío Pérez: No, no, no diga su nombre. ¿A quién podría interesarle?