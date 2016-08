Ahí

La selección mayor femenina de Uruguay cayó ayer ante su similar chilena 1-0 en el partido jugado en el estadio Nacional de Santiago. Ambos equipos tuvieron una integración muy juvenil, más cercana a una sub 20 que a una selección mayor. Ante la invitación, la Asociación Uruguaya de Fútbol improvisó una selección excesivamente joven, que terminó siendo equivalente a la de su rival, aunque también contaba con jugadoras sub 17. Defendieron a la selección conducida por Ariel Longo: Josefina Villanueva; Lorena Graña, Romina Soravilla, Daiana Farías y Stephanie Tregartten; Silvia González, Ximena Velazco, Cecilia Domeniguini (62’ Paola Pintado) y Mariana Pión (90’ Lorena Yaque); Adriana Castillo (40’ Belén Yuvet) y Yamila Badell, siendo la golera Fernanda Iglesias la única integrante del plantel que no participó.

El gol chileno fue convertido por la delantera Javiera Grez a los 22 minutos.