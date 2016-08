Camalotes de esperanzas

Ayer se realizó el primer entrenamiento de Uruguay en el complejo con la presencia de 15 futbolistas, con la novedad de la vuelta a la convocatoria del volante Guzmán Pereira, que tuvo que reemplazar a Matías Vecino, descartado por “lesión muscular en su cuádriceps derecho”, según comunicó la sanidad de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Vecino se lesionó en el partido de su equipo, Fiorentina, el domingo, y se sumó en la nómina de bajas al Mono Maximiliano Pereira, que ya había quedado afuera de la convocatoria la semana pasada luego de sufrir una lesión de tobillo en el partido que su equipo, Porto de Portugal, le ganó a Roma de Italia por la fase clasificatoria de la Champions League. Hoy se completará el plantel de 23 jugadores con las llegadas de Luis Suárez, Edinson Cavani, Sebastián Coates, Álvaro Palito Pereira, Nicolás Lodeiro, Diego Laxalt, Egidio Arévalo Ríos y Gastón Silva. De tarde, entonces, se realizará el primer entrenamiento con el grupo completo, y seguramente en esa práctica comenzará a asomar el equipo que saldrá a la cancha a enfrentar a los argentinos.

Mañana los celestes entrenarán de mañana, y de tarde partirán hacia Mendoza para esperar el partido del jueves, que se jugará a las 20.30. Los chilenos Julio Bascuñán, Marcelo Barraza y Christian Schiemann serán los árbitros de esta nueva edición del clásico rioplatense.

Capitán adentro y afuera de la cancha

Después del entrenamiento de los seleccionados, hablaron en conferencia de prensa el Maestro Óscar Washington Tabárez y el capitán Diego Godín.

El entrenador celeste, si bien no quiso explayarse mucho sobre el tema, dio su parecer acerca de lo que representan sus dirigidos y lo que lograron con su involucramiento en los derechos de imagen de la selección y la camiseta de Uruguay: “A muchos de ellos los conozco desde 2006, cuando empezó esto. Siempre en este grupo capté la intención de hacer cosas por el fútbol. Desde aquel 10 de julio de 2010, que acabábamos de perder con Alemania; ese día nos convocaron al cuerpo técnico para hablarnos de la Fundación Celeste. Estos futbolistas no vinieron a pelear contra otro futbolista, vinieron a defender derechos. La oportunidad se dio en este momento, los pequeños roces que pueda haber se producen cuando las cosas evolucionan y pueden cambiar”. Sobre las lesiones que dejaron afuera al Mono Pereira y Vecino, el entrenador celeste dijo: “La baja de Maxi Pereira me deja sin consuelo, es totalmente injusto que haya habido una lesión así. Pero no es la primera vez que nos pasa; trataremos de llegar a los objetivos con otros futbolistas. Lamento mucho lo que les pasó a nuestros compañeros, pero vamos a encarar con todo el partido”. Diego Godín, el capitán, habló en conferencia de prensa pero ya lo había hecho en el aeropuerto de Carrasco, instantes después de arribar al país. “Lo que queremos es ayudar, ir a favor del fútbol, de los clubes y de la Asociación Uruguaya de Fútbol [AUF]; era nuestra única intención. La única manera de poder llegar a tener voz era con ese comunicado, fue la forma de poder transmitir lo que pensábamos”, dijo el zaguero rosarino acerca del mensaje que emitieron los jugadores antes de la votación en la AUF sobre la vestimenta de la selección. “Obviamente que la división de opiniones marca un poco la falta de independencia que hay dentro de la AUF”, agregó Godín, que además expresó que este involucramiento “no afecta en nada al grupo; al contrario, nos une”.

A la vuelta

Tras el partido con Argentina, la delegación celeste no pernoctará en Mendoza sino que volverá a Montevideo inmediatamente en un vuelo chárter y se concentrará en el complejo de cara al match que jugará con Paraguay, el martes 6 a las 20.00 en el estadio Centenario.

Para ese encuentro ya se pueden adquirir las entradas en los locales Abitab de todo el país; en las boleterías del Centenario estarán a la venta desde hoy. Las tribunas Ámsterdam y Colombes tienen un costo de $ 390; la tribuna Olímpica sin numerar, $ 650; la tribuna Olímpica numerada, $ 990; la tribuna América (puerta 3), $ 1.490; la platea América (puerta 4), $ 990; mientras que los parciales visitantes irán a la América (puerta 24), y pagarán $ 3.000. Los menores de hasta cinco años inclusive entran gratis. La AUF lanzó la posibilidad de comprar un abono para los próximos tres partidos de Uruguay como local en lo que resta de este año. Con ese abono se pagan dos entradas y se obtienen tres para los partidos ante Paraguay del 6 de setiembre, Venezuela (octubre) y Ecuador (noviembre).