Corte seco

“Queremos que el directorio tenga conciencia de lo que está haciendo, incumpliendo la Ley de Negociación Colectiva”, manifestó el presidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Gustavo Ricci, a la diaria, consultado por las razones por las que el sindicato resolvió declararse en conflicto. Los trabajadores agremiados denuncian un “desconocimiento sistemático” de la negociación colectiva, así como la “violación” de convenios ya acordados.

En los últimos meses el sindicato mantuvo varias reuniones con representantes de la empresa estatal en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para ajustar detalles de la aplicación del nuevo Estatuto del Funcionario Público y el presupuesto para 2017. Tras dialogar directamente con la Comisión de Presupuesto 2017 sobre los recortes de gastos, inversiones e ingresos de personal contemplados en el instructivo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hizo llegar a las empresas públicas para la elaboración de sus presupuestos anuales, la FFOSE realizó sus planteos al respecto.

Uno de los reclamos del gremio tiene que ver con la reliquidación del Sistema de Remuneración Variable (SVR), parte del nuevo estatuto del funcionario público por medio del cual se compensa al trabajador de acuerdo al cumplimiento de ciertas metas. Según dijo el presidente de la FFOSE, hay un grupo de aproximadamente 200 trabajadores a los que se les “liquidó mal el SVR en diciembre de 2015”, y ahora no se contempla la corrección. Además, el sindicato propuso al directorio de la empresa que un “fondo que quedó de la época en que se pagaba el presentismo” fuera utilizado para cumplir con el reembolso a los funcionarios o, de lo contrario, volcarlo a capacitación.

Por otro lado, entienden que los recortes aprobados por el directorio “afectarán los servicios y la calidad del agua que brinda OSE” y denuncian que “el permanente aumento de las tercerizaciones en materia de personal que sustituyen el ingreso de personal genuino” llevan a una “desnaturalización del trabajo y sus regulaciones en materia de equidad salarial”.

Sin embargo, después de tres semanas desde la última reunión, el sindicato manifiesta que no ha recibido una respuesta oficial a los reclamos realizados y afirma que en la última sesión de julio el directorio de OSE aprobó el presupuesto de 2017 sin recoger lo planteado por los trabajadores y acordado en el ámbito bipartito, con intermediación de la Dinatra. “El presidente de OSE [Milton Machado] no avaló lo hecho por sus propios representantes, y nosotros estamos cansados de que se siga en esta dirección. Este año hemos tenido ocho reuniones en la Dinatra, y siempre que ha habido un acuerdo, el presidente termina no avalándolo”, sostuvo, por su parte, Rodolfo Pérez, integrante del secretariado de la FFOSE.

Finalmente, en el último Congreso Ordinario de FFOSE, celebrado en la localidad de Paso Severino, se resolvió declarar al gremio en conflicto, iniciar una “campaña a nivel masivo en contra de los recortes del Poder Ejecutivo” y denunciar el “reiterado desconocimiento” de la Ley de Negociación Colectiva, en asambleas departamentales por todo el país, que se llevaron a cabo entre la semana pasada y la actual.

Como cierre de esta campaña de movilización, el gremio convocó a una gran concentración en la explanada del edificio Cordón, en Carlos Roxlo y Constituyente, para el martes 30 a las 9.00, tras la cual la Mesa Representativa Nacional de Delegados analizará la coyuntura y resolverá sobre la continuación del conflicto. “Hay un profundo desconocimiento de la organización sindical. Lo que buscamos es que el directorio reconozca los espacios de negociación con el gremio y tenga la suficiente madurez como para respetarlos”, culminó Ricci.