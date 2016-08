Hoy por vos, mañana por mí

La recorrida habitual del presidente Tabaré Vázquez y sus ministros por el país se detuvo este fin de semana en Río Negro para un nuevo Consejo de Ministros abierto. En esta oportunidad se aprobó un préstamo con un organismo regional para el desarrollo del Plan de Infraestructura quinquenal, así como exoneraciones tributarias para los privados que acepten financiarlo en parte -mediante la modalidad de participación público-privada (PPP)- y para algunos damnificados por el tornado que azotó Dolores. Se volvió a destacar el trabajo que realizan las personas privadas de libertad para el mantenimiento o rehabilitación de edificios públicos, y una señora incomodó al mandatario pidiendo soluciones para los damnificados por la introducción del régimen mixto en la seguridad social.

El intendente local, Óscar Terzaghi, fue quien abrió el evento, dando la bienvenida al Poder Ejecutivo nacional. Durante su alocución se refirió, entre otros temas, a los avances en la aplicación del Sistema Nacional Integrado de Salud, señalando que entre 60% y 70% de la población departamental recibe asistencia de la Administración de Servicios de Salud del Estado.

Por su parte, Vázquez, al tomar la palabra, se dedicó a poner a punto la información sobre el Programa de Salud Bucal, que, dijo, “educa y promociona en salud bucal, al tiempo que atiende aspectos asistenciales” de casi 3.000 escolares en Río Negro.

La conferencia

La primera ministra en hacer uso de la palabra fue la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien se refirió a la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que eligió a Montevideo para reunir a representantes de gobiernos de la región así como a organizaciones de la sociedad civil a fines de octubre próximo.

El presidente autorizó la declaración de interés nacional para el encuentro y Arismendi resaltó la “importancia” de “compartir esta conferencia en un momento en que en Uruguay hemos alcanzado elementos muy importantes”, como el proyecto de ley en estudio del Senado para la conformación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, impulsado desde el Consejo Nacional de Género, y los “elogios” recogidos durante la comparecencia de representantes nacionales ante la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer.

Exoneraciones, préstamos y reglamentos

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, fue el que más se extendió, sobre todo en cuatro puntos que hacen a la exoneración de tributos y contratos de préstamo para la agilización del Plan de Infraestructura marcado a principios del mandato.

Por un lado, se habilitó una exoneración impositiva para la modalidad PPP, necesaria para llevar a cabo el ambicioso Plan de Infraestructura, valorado en 12.370 millones de dólares, al que se suma la instalación de la nueva planta de UPM. “Es muy importante convocar al sector privado, porque este volumen excede las posibilidades del sector público”, afirmó Astori, quien explicó que la exoneración se realizará sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por otro, se autorizó un contrato de préstamo entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), una entidad multilateral regional de la que Uruguay forma parte junto con Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina, también destinada a la mejora de la infraestructura nacional, “en este caso, vial”, puntualizó el ministro.

En otro orden, se aprobó el reglamento de la Agencia Nacional para el Desarrollo Económico y su plan operativo, y en particular lo relativo al Fondo de Desarrollo, por el cual se brinda apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas productivas del país que “necesiten este respaldo”. Según el ministro, “más de 90%” de las empresas uruguayas entran en esta categoría.

Finalmente, se autorizó un conjunto de “facilidades en el pago y los plazos de las obligaciones tributarias” para algunas personas y empresas de la ciudad de Dolores, devastada a mediados de abril por un tornado. Se trata de la postergación de vencimientos con la previsión social, postergaciones -y algunas exoneraciones- del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del IVA.

Tres propuestas

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció que su cartera recibió el viernes tres propuestas para reconstruir 141 kilómetros de vía férrea entre Fray Bentos y Algorta mediante PPP, uno de los primeros proyectos impulsados por esta modalidad durante el anterior período de gobierno. “Se recibieron tres propuestas de consorcios empresariales, y ahora estamos en la etapa de control de cumplimiento de condiciones para pasar luego a la evaluación”, afirmó. Dijo que si bien esto llevará “un tiempo”, su reconstrucción “completa el proceso de recuperación” de las vías y “permite la recuperación del puerto como salida de cargas de la producción regional”.

También recordó que hay otros dos proyectos localizados en el departamento para ser llevados a cabo de la misma forma: los destinados a la reconstrucción de las rutas 21 y 24 y el acceso al puerto de Nueva Palmira, “proyecto bien importante porque además incluye el mantenimiento por 22 años y obliga a levantar la calidad de todo el sector de carreteras”, afirmó. Habiendo finalizado las exposiciones de los ministros, Vázquez dio paso a la modalidad “abierta”, durante la cual los vecinos piden el micrófono para hacer comentarios o reclamos a los integrantes del gobierno.

Un integrante del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines manifestó la “urgente” necesidad de construir la draga para “dar trabajo” a la población de la región. Ante esto, Rossi reconoció que “el proceso se ha extendido durante mucho tiempo”, y sostuvo que en la compra realizada por la cartera, el adjudicado en la licitación introdujo “nuevas condiciones que generarían aumentos en el precio, algo que a nuestro entender no corresponde, por eso la demora”. “Queremos que se instale finalmente la draga, pero también tenemos el compromiso de hacer cumplir el contrato”, afirmó.

Las escuelas y las brigadas de acción

Muchos de los planteos fueron realizados por niños provenientes de escuelas rurales y de tiempo completo, y refirieron a la necesidad de reformas edilicias y otras mejoras para sus centros educativos: agrandar las instalaciones, pintar, tener un ómnibus propio (“para las personas que viven lejos”) y más personal de limpieza fueron algunas de las demandas.

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, Wilson Netto, respondió que “que aparezcan nuevos reclamos es bueno, porque seguimos avanzando”. “En Río Negro se hicieron 126 intervenciones edilicias que abordaron 66 de los 79 centros educativos existentes entre 2013 y 2015. Tomamos nota, pero tenemos en cuenta que hay una planificación de obras en el país, que tiene sus escalas y prioridades”, afirmó.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que para estos cometidos se sumarán al polo tecnológico de Santiago Vázquez “brigadas de acción ciudadana para brindar servicios a la población en todas las cárceles del país”. “Atenderán pedidos de refacción de edificios en el país, que están apareciendo cada vez más”, dijo, e informó que la cantidad de internos que trabajan asciende a 3.800, mientras que diez años atrás eran apenas 80.

Problema de quién

En otro orden, una “cincuentona” identificada como una de las damnificadas por el régimen mixto de seguridad social aprobado en 1996, solicitó al presidente “una respuesta”. “En otros dos Consejos de Ministros le entregamos unos documentos y todavía no tuvimos respuesta”, decía, cuando fue interrumpida por el mandatario, que le respondió que “estos resultados tan problemáticos no los generó este gobierno”. “Este tema de los cincuentones es producto del desarrollo y las modificaciones que hubo en el sistema de seguridad social en los 90. En aquel momento, cuando se planteó pasar de un sistema de solidaridad intergeneracional a un sistema mixto, muchos de los que estamos sentados hoy acá [en referencia a los integrantes del gobierno] recorrimos todo el país alertando de este problema y de otros que podrían surgir, como la irrupción de las aseguradoras en el sistema. Esto se puso a consideración de la población, y nosotros luchamos por que no se aprobara; sin embargo, los resultados fueron otros”, recordó.

Vázquez insistió en que si bien su gobierno no fue el que generó estos cambios en la seguridad social, “sí debe ver cómo trabajar en el tema -que tanto alabaron en ese momento-, que no es para nada fácil de solucionar”. Dijo que se va a trabajar “en conjunto con los involucrados”, en una “mesa de diálogo”. “A medida que avancemos, comunicaremos”, culminó.