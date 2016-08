EL FARO del Final del Mundo

Las actas de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Juan Pedro Damiani: Votar la oferta, el planteo, el ofrecimiento de Nike significaría ceder ante la presión, el patoterismo, la coacción de algunos jugadores de la selección uruguaya, que más allá de ser referentes, guías, líderes del grupo, no deberían meterse en cuestiones económicas, financieras, comerciales.

Wilmar Valdez: Señor Damiani, ¿usted está leyendo un texto redactado por Juan Carlos Scelza? Tiene más sinónimos que Word Reference. Si es así, mejor reparta una copia.

Juan Pedro Damiani: Perdón, perdón, es que estuve un poco complicado de tiempo y el discurso que redacté no me quedó muy lindo. Pero si no les gusta el texto de Scelza lo puedo leer. A ver dónde lo tengo. Acá está. Dice así: mi vinculación con los implicados en el caso de los Panama Papers es meramente como asesor, y jamás compartí dividendos con ellos. Ah, no, perdón, ese es otro. A ver este: con la llegada de Gastón Rodríguez al club... No, tampoco. Ando con mucha cosa.

Wilmar Valdez: Bueno, no importa, de todas maneras ya se conocen las posiciones, así que la venta de los derechos de indumentaria de la selección va a pasar de Tenfield a Nike. Epa, se cortó la luz. ¿Qué pasó, no pagamos?

Alejandro Balbi: Es que la luz la pagaba Tenfield. Se ve que la UTE ya se enteró de la votación. El agua también, así que si van al baño lleven un balde de la calle.

Alfredo Jaureguiverry: No se preocupen, yo tengo unos amigos de la barra de Cerro que saben un poco de electricidad. Bah, roban cables. Pero para hacer una conexión provisoria seguro que les da. Los voy a llamar para que vengan.

Wilmar Valdez: No, no, no es necesario. Negociemos, negociemos. La decisión se puede rever.

Juan Castillo: Yo les dije, compañeros, que había que preparar un arsenal para la resistencia armada, y no me hicieron caso.