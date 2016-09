Así es la cosa

El presidente Tabaré Vázquez intervendrá hoy en la mañana en la 71ª Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario uruguayo, que arribó a ese país el domingo, se reunió ayer con representantes de empresas en el Council of the Americas, institución de la que también recibió un premio, y luego mantuvo un encuentro con el presidente de Brasil, Michel Temer, en el que se trataron temas como la “importancia” de la firma de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, la búsqueda de acuerdos bilaterales extra Mercosur, la infraestructura regional, la revalorización de la hidrovía y la posibilidad de que Uruguay, además de producir pasta de celulosa, le agregue valor produciendo papel y cartón.

“Fue una reunión positiva. Se rescató, en primer lugar, el relacionamiento histórico que ha existido entre nuestros países, y el presidente de Brasil [Michel Temer] y su canciller [José Serra] expresaron que valoran muy positivamente y fuertemente el rol que Uruguay juega en la región y en particular en el Mercosur”, dijo Vázquez sobre la reunión que mantuvo con su par brasileño ayer en Nueva York. El presidente uruguayo estuvo acompañado por los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. En declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia, Vázquez consideró que el Mercosur y “el trabajo inmediato que tiene el bloque en su proyección a nivel internacional” fueron los temas centrales de la reunión con Temer. Puso como ejemplo “el apoyo y la preocupación que tiene Brasil, al igual que Uruguay, en llevar a buen término un eventual Tratado de Libre Comercio [TLC] entre la Unión Europea y el Mercosur” e informó que, según el acuerdo que se firmó el domingo entre los cancilleres de los cuatro países, “Uruguay va a ser el coordinador de esa actividad de trabajo entre los dos bloques”, que tendrá a Bruselas, Bélgica, “como escenario”. La próxima etapa de negociaciones se llevará a cabo en la XXVI Sesión del Comité de Negociaciones Birregionales, que se realizará del 10 al 14 de octubre en esa ciudad europea.

“Hablamos también de la importancia que tiene, sobre todo para países de economías más pequeñas, como Paraguay y Uruguay, pero también ellos [Brasil] nos dijeron que es importante para su pensamiento político en este momento, avanzar en considerar un proceso de integración más abierto, que les permita a los países que integramos este Mercosur buscar acuerdos bilaterales extrabloque, ya sea con países de fuera del bloque o con otros bloques”, anunció Vázquez después.

Sobre este tema, el viceministro para Asuntos Económicos y de Integración de Paraguay, Rigoberto Gauto, indicó que el Mercosur buscará la concreción de un “acuerdo de asociación” que “no esté abarcando solamente a ciertos sectores de interés; que sea equilibrado, vale decir que ambas partes sean capaces de otorgar lo esencial de su mercado como aporte; y al mismo tiempo que sea ambicioso, en el sentido de abarcar lo principal del sector de las negociaciones”, informó Efe.

Papel, madera, cartón

El presidente uruguayo dijo que otro tema que estuvo presente en la reunión con Temer fue el de la “infraestructura de la región” y “la importancia para el desarrollo productivo de bienes y servicios”. “Brasil está muy interesado en impulsar y valorizar la hidrovía que une nuestros dos países, y debo decir que cuando hablé con el presidente [argentino, Mauricio] Macri, también él estuvo interesado en impulsar la hidrovía entre Argentina y Uruguay. Un punto para trabajar”, agregó Vázquez.

El mandatario dijo también que se informó “de la eventual instalación de una planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay” y valoró que “Brasil tiene instaladas plantas importantes de producción de pasta de celulosa en Mato Grosso del Sur, pero además ha impulsado fuertemente la industrialización de la madera en producción de papel y cartón”. “El gobierno uruguayo también está interesado en impulsar una industria en ese sentido: agregar mano de obra en esta producción, y esto lo hemos hablado con el presidente de Finlandia, [Sauli Niinistö, que visitó recientemente Uruguay] y hemos conseguido un acuerdo con él para que nos apoye en el conocimiento que Finlandia tiene en estos temas. Brasil también va a darnos apoyo en cuanto a sus conocimientos en la industrialización, más allá de la producción de pasta de celulosa”, informó Vázquez.

Consultado sobre si lo conversado va en la dirección de su idea de flexibilizar el Mercosur, el presidente de Uruguay afirmó que las ideas son “las que permanentemente” han impulsado con Astori, con Nin Novoa y “durante el primer gobierno del Frente Amplio”. Luego, preguntado sobre si se afianza un nuevo relacionamiento con Brasil después de esta reunión, Vázquez dijo: “Se sustenta el relacionamiento histórico al que hacía referencia y que para Uruguay es de extrema importancia. Hoy en día tenemos a Brasil como nuestro segundo socio comercial después de China y, por tanto, un buen relacionamiento va a ayudar enormemente” para que ese intercambio comercial “no sólo siga siendo importante, sino que incluso pueda crecer en el futuro”. Finalmente, Vázquez anunció que Temer lo invitó a visitar Brasil y que él aceptó, pero que eso no se concretará este año porque “Uruguay tiene saturadas sus salidas”.

Portuñol

Es la primera vez que Vázquez y Temer se reúnen después del proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. En su momento, la cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que calificó de “profunda injusticia” la remoción de Rousseff, pero en el que también reconocía al nuevo gobierno de Brasil. Por su parte, Temer destacó “el diálogo de entendimiento entre Brasil y Uruguay, particularmente con vistas a la integración definitiva de todas las cuestiones relativas al Mercosur”, y añadió que el encuentro fue “muy positivo para ambos países”. Además, dijo que invitó al presidente a visitar su país en “misión oficial”, y que Vázquez lo estudiará. “A pesar de tener varios compromisos internacionales, veo que de Uruguay a Brasil se puede venir en la mañana y retornar en la tarde. Él quedó en examinarlo”, aseguró.

Más temprano Vázquez había recibido un premio del Council of the Americas por los “altos índices” que el gobierno ha logrado en “inclusión social”. También en la sede del Consejo Vázquez se reunió con más de 20 empresarios estadounidenses integrantes de la organización, quienes le obsequiaron “un libro catálogo de la galería de arte” del Consejo. Entre las empresas figuraron AES Corporation, dedicada a la generación y distribución de energía eléctrica, Citigroup, una de las mayores compañías de servicios financieros del mundo, y Microsoft. Vázquez declaró al salir de la reunión que el Council of the Americas “conoce bien cómo se ha venido desarrollando y avanzando en Uruguay en este tiempo histórico” y que “el ministro de Economía [Danilo Astori] expuso cuál es la situación actual” económica y financiera del país y “cuáles son las líneas estratégicas de trabajo que tiene el gobierno uruguayo en este tema”. “La verdad que en la ronda de preguntas con los empresarios e inversores hubo conceptos elogiosos hacia el país por su seriedad, por su responsabilidad, por el encare de las distintas políticas, y se destacó mucho el avance de la conjugación de políticas económicas con criterios de inclusión social. Eso se valora muy fuertemente en este país y sobre todo entre los que participaron en la reunión”, concluyó el mandatario.

La agenda de Vázquez ayer incluía una reunión con el senador del Partido Demócrata de origen dominicano Adriano Espaillat, con la presidenta de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, y recibir un premio de la John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Hoy, además de hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas, está previsto que se reúna con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y luego con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.