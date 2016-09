Créditos para microempresas

El Consejo de Ministros de ayer fue encabezado por el vicepresidente Raúl Sendic, presidente en ejercicio debido al viaje de Tabaré Vázquez a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. A la salida de la reunión, que se realizó en la Torre Ejecutiva, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, informó en rueda de prensa que se firmó un decreto para mejorar el acceso al crédito de las microempresas. “Aquellos administradores de créditos que dediquen la parte mayoritaria de sus activos a financiar microfinanzas a microempresas quedarán exonerados del Impuesto al Patrimonio”, explicó Ferreri, quien destacó que la idea es que la iniciativa se refleje “en una baja de la tasa que se les cobre a las microempresas”. Según el subsecretario, hay dos tipos de receptores de esos créditos: “Por un lado, lo que se define como microempresas, que son aquellas empresas que tienen menos de cuatro dependientes y una facturación inferior a los dos millones de unidades indexadas al año, unos seis millones de pesos al año, es decir, unos 500.000 pesos por mes de facturación”, y, por otro lado, “se entiende como microemprendimientos aquellos productores rurales que sean emprendimientos familiares y estén debidamente registrados ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”.

Ferreri aseguró que la medida no tendrá un costo elevado para el Estado, porque se trata de créditos “que al día de hoy en general no están accesibles y no llegan a las microempresas”. “No estamos hablando de una resignación fiscal efectiva sino de un caso potencial, pero entendemos que igualmente esa resignación fiscal está absolutamente justificada porque una de las principales restricciones de las pequeñas empresas en Uruguay es el acceso al crédito. Este mecanismo, como otras iniciativas que se están llevando adelante a través de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, como la generación de un sistema de garantías, colaboran en dinamizar la economía”, concluyó.