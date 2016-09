Cuentas pendientes

Graciela Valdivieso, la secretaria del ex presidente del Sodre, Jorge Orrico, dijo a No Toquen Nada que durante casi 20 años fue Asamblea Uruguay quien que le pagó su sueldo, incluso a través de Claudia Hugo, la pareja del líder del sector, el ministro de Economía Danilo Astori.

Según Valdivieso, quien empezó a trabajar con Orrico en 1996, “los primeros recibos, los más viejos, eran un papel que decía 'Asamblea Uruguay , 2121, constancia de pago...' un garabato que eran las firmas y me lo daban. Yo cruzaba del Edificio Anexo [del Palacio Legislativo] al edificio viejo, donde estaba el despacho del senador Astori”. La ex secretaria identificó que en principio el pago lo realizaba Gabriel Retamoso y después Hugo, “o una de las que estaba con ella”. “Me lo daban en un sobre, pero eso fue al principio, después empezaron a depositarlo en el banco. Cuando empezaron a depositarlo en el Banco República, nunca más vi un papelito de ningún tipo”.

La ex secretaria de Orrico declaró que al principio sabía que cobraba en negro, pero nunca lo denunció: “Como no me dieron pelota lo fui dejando pasar, pensando en que se iba a regularizar cuando me pusieron toda la plata en el BROU. Pero evidentemente no fue como yo creí. Jorge (Orrico) sabía que me depositaban en el BROU pero para qué le iba a decir que no me daban recibo de sueldo. No le comentaba nada”. Tras el hecho, dijo que nadie de Asamblea Uruguay se puso en contacto con ella: “Después de haber estar 20 años... nadie”.