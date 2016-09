Desenterrando el archivo

El senador y ex presidente José Mujica fue citado a declarar ante la Justicia en calidad de testigo por el caso Pluna.

Según informa hoy el semanario Búsqueda, fue Gonzalo Fernández, el abogado del ex presidente del Banco República, Fernando Calloia, el que pidió que se cite a Mujica, en base a las “profusas declaraciones” que realizó sobre el caso.

Calloia ya fue procesado por abuso de funciones por haber otorgado el aval a la aerolínea Cosmo, y Mujica dijo en junio de 2015, durante una sesión del Senado: “los errores que pudo cometer, no era Calloia el responsable, sino yo que era el presidente. No se lo puede agarrar como cabeza de turco. No lo llamé por teléfono para conceder el aval, no tuve que ver, pero de la globalidad de la operación fue el responsable”. Según Fernández, la Justicia le permitirá al ex mandatario declarar por escrito.