Haciendo cuentas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) terminará de acordar esta mañana los cambios al proyecto de ley de Rendición de Cuentas; de tarde, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta comenzará a votar el articulado.

Uno de los puntos de mayor discusión es la reasignación de recursos necesaria para asegurar el presupuesto de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y 111 millones de pesos para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); se trata de partidas que se habían recortado en el proyecto original del Poder Ejecutivo, pero que tras la discusión en Diputados se volvieron a incluir. En total se requieren 860 millones de pesos para destinar a esas tres instituciones, y en Diputados se acordó que se reasignarían 328 millones del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico y los otros fondos de ANEP, pero quedó sin definir de dónde se obtendrían los restantes 532 millones de pesos.

Si bien todavía no hay una propuesta concreta y los senadores están manejando varias alternativas, hasta ahora habría acuerdo en que del presupuesto del Ministerio del Interior se reasignarían 106 millones de pesos (que estaban previstos para el funcionamiento de la cárcel de Punta de Rieles), 180 millones se obtendrían de la reducción del rubro cero en la administración (por el no llenado de vacantes); 60 millones, de la reducción del presupuesto del Poder Legislativo y 20 millones, de ahorros en los ministerios. Aunque no hay consenso mayoritario en la bancada, algunos senadores propusieron que los recursos restantes provengan del presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Otro cambio en el proyecto de ley podría darse en el artículo 186 del texto aprobado en Diputados, que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales. Varios senadores plantearon que no estaban de acuerdo con introducir ese cambio en la Rendición, y manejaron la posibilidad de quitar ese artículo del proyecto y discutirlo aparte, pero los diputados del FA reivindicaron que se incluya alguna disposición en ese sentido. Por eso, los senadores están trabajando en un texto alternativo que reduzca el porcentaje de exoneración fiscal que obtienen las empresas que donan a las universidades: actualmente es de 75%, y se plantea disminuirlo a 50%. De todas formas, la cifra podría variar si se incluye a otras instituciones beneficiarias en la modificación.

El viernes, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas concurrió a la Comisión para plantear su rechazo a este artículo aprobado en la cámara baja. Juan Manuel Gutiérrez, rector de la Universidad de Montevideo (UM), sugirió que se estudiara “todo el sistema y no que esto se aplique sólo a cinco universidades de forma discriminatoria”, en referencia a la UM, la Universidad Católica, la Universidad ORT, la Universidad de la Empresa y el Claeh. Además, el rector de la Universidad Católica, Eduardo Casarotti, señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la potestad de reducir el monto de exoneración impositiva que reciben los donantes: “Hoy, si quiere, el Estado tiene todas las potestades para resolver el problema presupuestal de los próximos años. Por tanto, no entendemos mucho por qué hay que incorporar este tema en la ley. Esta es nuestra gran preocupación”, afirmó.