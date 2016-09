Inspeccionarán deliveries en moto de sector gastronómico y farmacias, por alta siniestralidad

Cuatro de cada diez accidentes laborales que ocurren en el transporte son protagonizados por una persona en motocicleta, y el promedio de internación en los Centros de Tratamiento Intensivo es cinco veces mayor que la media del resto de las actividades, indica un estudio de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y el Banco de Seguros del Estado. Esos datos “preocupan” y, como el inspector general del Trabajo, Gerardo Rey, constató que “existe precariedad en el sector repartidores con motocicleta”, comenzarán a controlar más al sector gastronómico y las farmacias que tienen delivery, informó Presidencia.

En departamentos del interior del país se registró una mayor formalidad, en un sector que emplea principalmente a jóvenes. “Si hay un empleo precario, siempre la siniestralidad es mayor”, dijo Rey. “Este tema preocupa a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, a la Cámara de Farmacias, al Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, y a las autoridades de gobierno. Por estas razones el gobierno ha enfatizado en este sector, tanto en lo referente a inspecciones a empresas como en la capacitación de los trabajadores”, agregó.

En 2015 se realizaron 74 inspecciones en la capital del país, y en lo que va de 2016 se llevaron a cabo 55 controles en el interior y se examinaron 87 farmacias de Montevideo. En cuanto a las intimaciones, Rey dijo que la mitad de las empresas inspeccionadas en el interior del país no recibió observaciones, lo que contrasta con las cifras de Montevideo, donde 90% fueron observadas. Rey aclaró que “un acta que intima significa que al momento de la inspección la empresa no pudo exhibir determinada documentación, lo que no significa que luego se constate el incumplimiento”. Sobre los resultados, detalló que en 2015 se comprobó que 38% de los empleados eran menores de 30 años, y en 2016, 46%. En el sector farmacias de Montevideo 66,6% de las personas relevadas están en esta franja etaria. Por otro lado, 96% de los trabajadores en Montevideo son los dueños de la moto que utilizan para trabajar; en el interior, 55% trabaja con el vehículo de la empresa. Otro dato a destacar es que en el interior 24% son mujeres, mientras que en Montevideo apenas llegan al 3% en el sector gastronómico y a 7% en farmacias.