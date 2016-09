La boca del lobo

Después de haber arrasado con los Goya 2016, y protagonizado un extenso itinerario de premios y nominaciones en festivales como San Sebastián, Chicago y Huelva, Magallanes llegó ayer a Cinemateca 18 (en doble función: 17.30 y 21.10). Esta ópera prima de Salvador del Solar se concentra en las consecuencias de las atrocidades cometidas sobre la población civil, durante el enfrentamiento de las fuerzas peruanas contra Sendero Luminoso. En este caso, la crueldad se evidencia en manos de un coronel que en ese entonces abusó de una adolescente quechua, y la mantuvo cautiva en su cuarto durante un tiempo.

Un día, el protagonista (Damián Alcázar), un ex soldado que continúa trabajando para el coronel abusador, ve subir a su taxi a Celina (Magaly Solier, la actriz de La teta asustada), la muchacha quechua que conoció 20 años atrás. Y si bien ella no lo reconoce, él no ha podido olvidarla, enfrentado a sus propios remordimientos. En un intento irrefrenable de redención, se propone chantajear a su ex comandante, y encontrarse con ella. Así es como decide extorsionar al hijo del militar, amenazándolo con entregar a la prensa una foto en la que se ve semidesnudos a su padre y Celina, cuando ella era casi una niña.

Este reencuentro estará marcado por el perturbador secreto que comparten, y el peso abrumador de un pasado que sigue pautando sus días.