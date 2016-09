La frazada corta

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) acordó ayer una fórmula para determinar de dónde saldrán los recursos que faltaba reasignar para asegurar los presupuestos de 2017 de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y parte del de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En total se requieren 860 millones de pesos para destinar a esas tres instituciones, y en Diputados se acordó que se reasignarían 328 millones del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico y otros fondos de ANEP, pero quedó sin definir de dónde se obtendrían los restantes 532 millones de pesos.

Según informó ayer el senador Marcos Otheguy (Compromiso Frenteamplista), los senadores acordaron reasignar 106 millones de pesos del Ministerio del Interior, 60 de Presidencia de la República, 60 por la reducción de vacantes en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), 20 del Ministerio de Economía y Finanzas, 180 por la reducción de 1% en el rubro cero -que implicará que no se llene vacantes en ningún inciso de la administración central-, 20 millones de gastos en la administración central y diez de viáticos y viajes en la administración central, 36 millones del Poder Legislativo y 40 millones del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

Ayer de tarde, los senadores del FA transmitieron este acuerdo a los diputados del oficialismo, y hoy de mañana habrá una nueva reunión entre los legisladores de ambas cámaras. Constanza Moreira, senadora por Casa Grande, dijo a la diaria que hubiera preferido reasignar 100 millones de pesos del MDN, para evitar el recorte al SNIC, porque, según manifestó, “es lo que corresponde a la rebaja de vacantes del resto de los incisos”. Por su parte, el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez aseguró que su agrupación no está de acuerdo con que se reasigne dinero del presupuesto del SNIC, y así lo planteará en la reunión de esta mañana.

“No queremos sacarle nada a nadie, tampoco al SNIC, pero lo que se ve es que el SNIC todavía no ha ejecutado todo su presupuesto”, explicó la coordinadora de la bancada de diputados del FA, Orquídea Minetti (Movimiento de Participación Popular), que señaló que los sectores se expresarán hoy en el encuentro de legisladores. Por su parte, el senador socialista Yerú Pardiñas transmitió que “el espíritu” de la propuesta de los senadores es que los recursos para la educación se cubran “fundamentalmente” con la restricción en vacantes y de gastos en la administración central, “para que no se toquen los recursos asignados directamente a beneficiarios de políticas”. Por ejemplo, en cuanto al SNIC, “que no sea una posibilidad llegar a menos población”, añadió.

En tanto, Otheguy recordó que el acuerdo busca “cumplir con lo que se resolvió en diputados, para no recortar a la Udelar”, y reconoció que “no hay mucho margen: se saca de donde se puede sacar”. El incremento que habría tenido el SNIC en 2017 era de 822 millones de pesos, y el total del presupuesto, según Otheguy, era de 1.600 millones de pesos, por lo que 40 millones menos “no genera ninguna afectación en la implementación de los aspectos sustanciales del sistema”.

Sobre el otro punto en discusión en la bancada -la inclusión o no del artículo 186 que se aprobó en Diputados a propuesta del FA, que excluye a las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales-, los senadores del oficialismo todavía no acordaron un texto alternativo. La posibilidad que se está manejando es mantener a las universidades privadas entre las beneficiarias pero “reducir gradualmente” el tope de exoneración fiscal que reciben los donantes; actualmente ese tope es de 75% del monto donado, y se maneja que se disminuya progresivamente a 50%, señalaron varios legisladores.

Ayer la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado aprobó la mitad de los artículos de la Rendición de Cuentas, y se estima que hoy terminará de aprobar el proyecto, que se discutirá en la cámara el martes y miércoles de la próxima semana.