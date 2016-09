Necesidad sintonizada

A partir de hoy comienza una nueva programación en las mañanas de la radio M24, que se emite por 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Este cambio se debe básicamente a una decisión política adoptada por el Movimiento de Participación Popular (MPP), que decidió arrendar la emisora a la titular de la onda, Judith Calachi, por iniciativa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que además se encargó de encabezar las conversaciones que empezaron hace más de un año y medio, según informó El País la semana pasada. “La nueva mañana de M24”, tal como se denomina el bloque de programación matinal, comenzará con Tiempo agrario, que conducirá de 6.00 a 7.00 el periodista especializado en temas rurales Julio Nauar. Nauar se desempeñó en la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia entre 2012 y 2015, dejando la tarea con el cambio de gobierno. Antes, entre 2010 y 2012, fue administrador del Proyecto Producción Responsable, en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Según pudo saber la diaria, por problemas técnicos Tiempo agrario no comenzará hoy de mañana, sino en su edición vespertina, de 19.00 a 20.00. Mañana sí comenzará a las 6.00. La programación se completa con Info 24, informativo a cargo de Álvaro Pan y Ana Laura de Brito, que se emitirá de lunes a viernes de 7.00 a 8.00; Intercambios, un periodístico que conducirán Pan, De Brito, Carlos Barceló, Marcel Lhermitte y el director de informativos de Televisión Nacional de Uruguay (TNU), que saldrá al aire de lunes a viernes de 8.00 a 12.00, y después, de nuevo, Info 24 en su edición del mediodía (de lunes a viernes de 12.00 a 13.00). “La radio del cambio”, tal como se la está promocionando en las redes sociales, no abarcará toda la programación de M24, porque la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación “no permite un arrendamiento total”, informaron fuentes del MPP. Además, agregaron que el emprendimiento del MPP mantendrá el personal de la radio y las dos audiciones semanales que tiene el ex presidente y actual senador José Mujica (martes y jueves).

Después de muchas idas y vueltas, y de discusiones sobre la necesidad de tener espacios en los medios o, incluso, un medio de comunicación propio, finalmente la Dirección Nacional del MPP optó por el arrendamiento de “la emisora amiga”, conocida por la divulgación de música uruguaya y por las columnas de Mujica. El MPP supo ser propietario de la emisora CX 44, La radio de la gente, que fue clausurada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1994, tras los sucesos del Hospital Filtro.

“La decisión es tener un espacio propio donde poder tener columnas diarias de 15 minutos, en el encuadre de un periodístico con independencia, pero con editoriales claras”, explicó una fuente del MPP. “Los programas periodísticos van a ser como cualquier otro, sólo que va a haber columnas con nuestra línea pura y dura”, explicó otro. Los principales columnistas serán, además de Mujica, el diputado Alejandro Sánchez y los intendentes de Canelones, Yamandú Orsi, y de Rocha, Aníbal Pereyra. Otra de las propuestas de la programación, que se estaría ultimando, es la transmisión por radio de Info TNU, el informativo central de la televisora estatal, que va de 20.00 a 21.00, tal como otras FM lo hacen con informativos de los canales privados. No habrá una jefatura política de la programación. Según dijeron desde el sector, los viejos dirigentes del MPP no quieren repetir la experiencia que tuvieron con La radio de la gente, y en particular la estructura de gestión de aquella emisora.