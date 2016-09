Para lamentar

Un interno de la Unidad N°4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (ex Comcar) fue asesinado ayer a últimas horas de la noche. El incidente se produjo en el Módulo 8 del establecimiento carcelario, y la víctima murió quemada, tras un enfrentamiento entre reclusos. El hecho además dejó como saldo dos heridos.

El módulo 8 es uno de los que viven una situación más crítica de este establecimiento penitenciario, junto al 10 y el 11. El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, ya había advertido acerca de la situación que se vive en este módulo. El 28 de julio había dicho a la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General que en esos tres módulos la situación no estaba “para nada superada”. Por el contrario, “sigue habiendo sectores enteros de estos módulos que no salen al patio. Sigue habiendo salidas nocturnas y problemas entre los internos, copamiento de celdas, amenazas, pedidos de peajes, familiares que no quieren ir a la visita porque se sienten amenazados”.

En lo que va del año, 27 personas murieron en cárceles uruguayas.