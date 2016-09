Plaza Colonia derrotó a Villa Española

Un gran arranque de partido posibilitó ayer la primera victoria de Plaza Colonia en el torneo. Jugando en el Obdulio Varela, los colonienses derrotaron 4-2 a Villa Española, que está último en el campeonato y en la tabla del descenso, sin puntos en su haber.

Apenas a los 12 minutos de partido, los patas blancas ya estaban ganando 2-0 por los goles de sus delanteros Gonzalo Malán y Gabriel Leyes. A los 15, los locales descontaron con un gol del ex tricolor Renato César, pero a los 24 otro gol de Malán sofocó la reacción de los locales, que quedó totalmente sepultada a los 42 con un nuevo gol del ex aurinegro Leyes, que terminó de liquidar el partido. 4-1 abajo, el Villa salió a jugársela en el segundo tiempo, a puro orgullo, y si bien no le alcanzó para dar vuelta la historia, logró descontar sobre el final con un penal anotado por el Bigote Santiago López.