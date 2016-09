Ultimatum

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron una declaración conjunta “relativa al funcionamiento del Mercosur y al protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur”, según informó ayer la cancillería argentina. La declaración “refleja el consenso alcanzado” por estos cuatro países “para facilitar el funcionamiento” del bloque y “para coordinar las negociaciones con otros países y grupos de países, así como los pasos a seguir para asegurar el equilibrio de derechos y obligaciones en el proceso de adhesión de Venezuela, atento a que este país no ha incorporado normativa esencial del Mercosur en su legislación nacional”, se agrega. “Por este motivo, se decidió otorgar un plazo complementario” a fin de que Venezuela “dé cumplimiento a las obligaciones asumidas en su Protocolo de Adhesión al Mercosur”. El canciller brasileño José Serra escribió en su cuenta de Facebook que Venezuela no asumirá la presidencia del bloque y que esta será ejercida por una comisión coordinadora formada por representantes de los países fundadores, y que si al 2 de diciembre Venezuela no cumple sus compromisos, será suspendida del Mercosur.