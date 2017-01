Esta noche, con dos partidos, se reanuda la actividad de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Por mucho que el verano nos abrace, el básquetbol de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) sigue su curso. Luego de un brevísimo impasse por la llegada del nuevo año, la naranja salta a escena esta noche con dos partidos, uno que le dará inicio a la tercera fecha de la Súper Liga y el otro correspondiente a la tercera de la zona Permanencia. Mañana, para no ser menos, ambas zonas continuarán con su actividad.

Hoy a las 20.30 en el gimnasio de Larre Borges, el conjunto aurinegro de la Unión recibirá a Malvín por la parte alta de la tabla. Cuesta creerlo por lo bien que les fue a ambos en la fase anterior, pero ninguno ha ganado en el comienzo de la Súper Liga, aunque es justo mencionar que Larre Borges ha jugado un solo partido, ya que tiene pendiente el encuentro con Trouville por la segunda fecha. Por su parte, Malvín, pese a las derrotas, sigue posicionado entre los tres de arriba, justamente por la acumulación de puntos con la que empezó la fase. Dicho esto, el que estará en disputa esta noche será un punto importante para el que se lo lleve.

Referido a Malvín pero con el interés puesto en la selección nacional, ayer se confirmó que la Confederación Brasileña de Básquetbol liberó al pivot de los playeros, Hátila Passos, situación que le permite al brasileño ser elegible para integrar el combinado celeste, aun habiendo jugado por Brasil en el Sudamericano -lógicamente, si Marcelo Signorelli, entrenador en jefe uruguayo, así lo decide, cosa que parece al menos factible, ya que Reque Newsome, habitual convocado, se bajó de la selección uruguaya-. Esta liberación no habilita aún a Passos, pero es la instancia previa para que la FIBA, que tiene la última palabra, la habilite para que se vista de celeste.

Volviendo a hablar de la LUB, esta noche, también a las 20.30 pero en el barrio Colón, Olimpia recibirá en su escenario a Goes por la zona Permanencia. Sin duda se trata de un partidazo, ya que ambos equipos arrancaron con dos victorias en dos juegos y van por mantenerse invictos en esta instancia de la competencia. En el caso de Olimpia, su invicto se extiende a cuatro partidos si sumamos las dos últimas fechas del Clasificatorio. El plus que tiene Goes es la acumulación de puntos: en caso de perder hoy mantendrá de todas maneras la primera posición de la tabla de abajo con un punto de distancia.

Mejor mañana

Mañana habrá básquetbol recargado. El partido que comenzará a las 20.15 será transmitido por televisión: Urunday Universitario y Biguá en el gimnasio de los del Prado. En lo previo este encuentro se presenta como un buen match entre dos planteles muy parejos. Este cotejo será uno de los últimos que juegue Andrew Feeley, extranjero de Urunday, porque ayer el club del Prado anunció que Michael Sweetney será nuevamente el hombre de peso abajo de las tablas, y por eso cortarán a Feeley.

A las 20.30 se jugará el resto de los encuentros de mañana. Por la Súper Liga se medirán Aguada con Trouville en la cancha de Aguada y Defensor Sporting con Hebraica y Macabi en el gimnasio del club Bohemios, escenario donde el equipo fusionado juega de local. En la previa, los dos parecen lindos y parejos partidos por donde se los mire.

Aguada, que es el líder y cuenta con el que viene siendo el plantel más consistente de la LUB, buscará en este encuentro la punta en solitario, y para eso tiene que ganarles a los rojos de Pocitos. De perder, el aguatero alcanzará la primera posición pero empatado con Sporting, aunque tendrá la chance de liderar en solitario si gana el pendiente de la segunda fecha a Biguá -juego que irá el sábado, igual que todos los pendientes de esa jornada-.

Tras un comienzo bastante dubitativo y con cambios de extranjeros, Sporting se entonó con el cambio de fase. Lleva dos victorias en la Súper Liga y encontró su mejor versión, pese a la baja de Marcos Cabot. La parada para defender la punta es brava: Hebraica también está en crecimiento y llega de ganarle con contundencia a Malvín.

El último partido del miércoles corresponde al Reclasificatorio. 20.30 es la hora señalada para que Unión Atlética reciba a Sayago en la cancha de Larre Borges. Si bien esta fase recién empieza y es a tres ruedas, parece un punto clave entre dos equipos que lucharán por no descender.