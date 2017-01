Funcionarios no médicos de Comett cobraron créditos laborales ayer

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) firmó, a fines de noviembre, dos convenios con la Cooperativa Asistencial Médica de Treinta y Tres (Comett); uno está dirigido a la atención de usuarios de la mutualista y del hospital de Treinta y Tres, y el otro es para que usuarios del hospital olimareño se hagan tomografías en Minas, en un tomógrafo de ASSE que gestiona Comett. Más allá de tener el aval del Ministerio de Salud (MS) y del Tribunal de Cuentas, estos convenios están siendo cuestionados. Motivaron la renuncia de Mario Motta -director del hospital de Treinta y Tres desde agosto de 2010 hasta el 26 de diciembre de 2016-, que dejó su cargo por considerar que el acuerdo perjudica al hospital público. Además de cuestionar los montos que deberá pagar ASSE por algunos servicios y los desequilibrios que eso generará en el hospital -que paga menos a sus médicos de lo que cobrarán los de la mutualista-, Motta dijo días atrás a este medio que Comett “no tiene las condiciones y las garantías para asistir a sus propios usuarios”.

Otras perlas

La Mesa Política del Frente Amplio de Treinta y Tres dio su apoyo unánime a Motta, y también lo hizo la Agremiación Médica de Treinta y Tres.

Ayer los funcionarios no médicos de Comett afiliados a la Federación Uruguaya de la Salud dieron una conferencia de prensa para comunicar que la mutualista les debía el salario vacacional de 2015 y el aguinaldo de diciembre de 2016. La fecha límite anunciada para cobrar era ayer a las 16.00, y sobre esa hora la mutualista pagó lo adeudado. De todos modos, los funcionarios reclaman cobrar 20% por las moras que debieron afrontar en los últimos meses debido a los atrasos de la mutualista: a comienzos de octubre sólo los funcionarios que cobraban por cajero automático -los de mayor antigüedad- cobraron su sueldo de setiembre; recién el 2 de diciembre recibieron el siguiente pago, que en algunos casos correspondía a los salarios de setiembre y octubre, y en otros al de octubre. Los haberes de noviembre los cobraron el 23 de diciembre, y esperan cobrar el sueldo de diciembre sobre el 10 de enero. Los médicos no cobran desde octubre.

Karina Silveira, presidenta del gremio de funcionarios de Comett, explicó a la diaria que Jorge Massa, gerente general de la mutualista, culpa a malas gestiones de años atrás; la funcionaria dijo no entender por qué este año hubo tanto atraso en el pago de sueldos, si la mutualista recibió un aluvión de 1.300 usuarios nuevos en 2016, duplicando el número de socios.

Pero eso no es todo: Silveira dijo ayer a la radio local FM Conquistador que, además, les faltan insumos de trabajo como jeringas, guantes y sueros.

La Agremiación Médica de Treinta y Tres se reunió el 30 de diciembre con los diputados olimareños Sergio y Edgardo Mier (Frente Amplio y Partido Nacional, respectivamente). Edgardo Mier, médico (retirado) e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, dijo a la diaria que luego del receso la comisión recibirá a la agremiación. “No alcanzamos a entender el porqué del convenio, porque todas las ventajas son para la institución privada”, disparó. El médico puso como ejemplo algo que ocurrió el 29 de diciembre: “Hubo un parto de una afiliada de Comett que, como la mutualista no tenía ginecólogo de guardia, fue derivado al hospital; allí la atendieron y la devolvieron, junto al niño, a la institución privada, pero como esta tampoco tenía pediatra, la mamá y el niño tuvieron que volver al hospital para el control del recién nacido. Con esa institución ASSE suscribe el convenio; es increíble lo que sucede”, dijo, cuestionando no sólo el convenio, sino que la institución no cumpla con el requisito de tener guardia permanente de las especialidades básicas. “Es una institución sobre la cual hace años que se realiza todo tipo de denuncias por falta de coberturas. La explicación de la realidad es que para que sobreviva, ahora se va a afirmar en los servicios que brinda el hospital”.

El convenio de complementación de servicios entre ASSE y Comett obliga a ASSE a la internación de adultos, niños y el binomio madre-hijo; uso de block del hospital para cirugías de urgencia y cesáreas, radiología de urgencia, ecografías de urgencia según disponibilidad y consultas de urgencia y emergencia de las localidades de Vergara y Varela. Comett queda obligada a proporcionar anestesista, ginecólogo y pediatra de retén según las necesidades del hospital, a cumplir con los traslados especializados de adultos, cardiólogos para policlínica y visita en sala, realizar ecografías y dar servicios de traumatología. Un detalle no menor es que según el convenio, “las guardias de retén de cirugía, anestesia, ginecología, pediatría y traumatología deberán ser coordinadas por el director del hospital de Treinta y Tres y el director de Comett con 90 días de anticipación”. Al igual que Motta, Mier cuestionó ese punto: “El hospital tendría que saber hoy que en marzo va a tener descubierta una guardia para que Comett la brinde, ¿y Comett cómo la va a brindar si hoy ya no tiene esos servicios, si hoy los está cubriendo en el hospital?”, preguntó.