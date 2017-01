Justicia archiva la causa contra Sendic y su falso título por “falta de mérito, vergüenza ajena y un poquito de lástima”

EL FARO del Final del Mundo

Desde la Fiscalía se invocaron razones “humanitarias” para no pedir la condena de alguien con un intelecto “normal” pero también con “incapacidad de usarlo”.

La jueza Ana de Salterain, que actúa en la causa judicial contra Raúl Sendic por usurpación de título, decidió acceder al pedido del fiscal Carlos Reyes y archivar el caso.

Reyes pidió que Sendic fuera sobreseído argumentando “falta de mérito, vergüenza ajena y un poquito de lástima”. En el escrito presentado ante el juzgado, el fiscal explica que “en Uruguay no existe el título de licenciado en Genética Humana, y de esto se desprenden dos cosas: en primer lugar, que no hubo usurpación de título, porque no se puede usurpar un título inexistente; en segundo lugar, que la maniobra del señor Sendic no tuvo como objetivo ejercer una profesión para la que no estaba preparado, sino que fue un triste y patético intento de rodearse de un aura de seriedad y sabiduría”.

De Salterain asegura que la Justicia debe ser compasiva con alguien cuyo intelecto tiene un nivel de desarrollo normal, pero al mismo tiempo demuestra una gigantesca incapacidad para usarlo. “Este caso ya no debe ser tratado por la Justicia, sino por la psicología y la neurología”. Aclaró en su fallo que el archivo se decidió porque, ante el pedido del fiscal, no correspondía seguir las investigaciones ni expedirse sobre el asunto “de fondo”. De todas maneras, ante la prensa reconoció que no le hubiera gustado tener que asomarse “al fondo de la cuestión”, ya que lo más probable es que se hubiera encontrado “con un gigantesco y desesperanzador vacío”.