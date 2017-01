Presidente del PIT-CNT le contestó a Novick

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, salió a contestar públicamente recientes declaraciones del referente del Partido de la Gente, el empresario Edgardo Novick, que afirmó que un trabajador de una obra de la central de trabajadores en Rocha tuvo un accidente y, como no tenía cobertura del Banco de Previsión Social (BPS), no quisieron atenderlo en su mutualista. Pereira dijo al portal del PIT-CNT: “Edgardo Novick es un gran mentiroso. A esta altura me animo a decir que también es una persona pobre de espíritu”. El dirigente aclaró además que en ese departamento, el PIT-CNT “no está realizando ninguna obra”, y que lo que sí tienen “en comodato” es el camping en La Aguada, en La Paloma, “cuyo nombre es Complejo Vacacional Sindical ‘Wladimir Turiansky’”. “En ese lugar, un compañero que fue contratado para desempeñar tareas de vigilancia durante la temporada sufrió un accidente. El lunes 19 se hizo el trámite del alta en el BPS y al otro día, el martes 20, el trabajador se accidentó y ya tenía el alta pronta; al igual que la totalidad de los trabajadores que iban a desempeñar tareas en el camping. Por lo que el trabajador tenía cobertura en ese momento y por eso fue atendido por su mutualista [Cooperativa Médica de Rocha]. El resto de los trabajadores también tienen cobertura y, por supuesto, tenemos toda la documentación que lo acredita. Con todos estos elementos podemos comprobar que el empresario Novick es un mentiroso”, concluyó Pereira. En el portal del PIT-CNT, inmediatamente después de las declaraciones de Pereira, hay dos enlaces, uno con una imagen de la constancia de alta en el BPS de un trabajador de nombre Nelson Román Herrera, y otro que lleva a una imagen de los detalles del trámite ante ese organismo.