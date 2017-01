Se avecina el comienzo de la 66ª Copa Nacional de Selecciones de OFI

La Organización del Fútbol del Interior (OFI), como todos los años, comenzará su temporada futbolera con la disputa de la Copa Nacional de Selecciones. Entre el 14 de enero -Florida y Flores iniciarán un día antes el torneo- y hasta el sábado 8 de abril, los miércoles y los fines de semana, 32 selecciones de ciudades y pueblos de todo Uruguay soñarán y jugarán por ser los héroes de los vecinos, amigos, familiares y compañeros de trabajo. Esta será la 66a edición de un torneo que tiene como vigente campeón a la selección de Nueva Palmira (la ciudad portuaria de Colonia), la oveja negra, que por una absurda reglamentación no podrá defender el título ya que en su campeonato departamental quedó eliminado ante su clásico rival, Carmelo, que representará al sector interior de Soriano. En simultáneo con la copa de mayores se jugará el mismo torneo en la categoría sub 18.

Este campeonato del interior -que tuvo su primera edición en 1952, cinco años después de la fundación de OFI, entre los campeones de las confederaciones Este, Litoral, Norte y Sur- tendrá la participación de 32 equipos que irán en busca de la copa y se dividirán en distintos regionales con sus series correspondientes. Habrá un campeón de cada regional, que junto al vicecampeón se clasificarán a la fase nacional, donde empezará a definirse el torneo en cuartos de final, semifinales y finales. Los clasificados para este torneo son Mercedes, Carmelo, Fray Bentos, Young, Paysandú, Guichón, Salto, Ligas Agrarias de Salto, Artigas, Bella Unión, Rivera y Tacuarembó; Colonia, San José, Ecilda Paullier, Flores, Florida, Durazno, Canelones y Paso de los Toros; Canelones del Este, Minas, Batlle y Ordóñez, Maldonado, Zona Oeste de Maldonado, Rocha, Chuy, Treinta y Tres, Cerro Chato, Melo, Río Branco y Casupá.

Series y partidos

La Copa Nacional de Selecciones se dividirá, en su fase inicial, en tres regionales (Litoral, Sur y Este). En el Litoral habrá tres series, en el Sur dos y en el Este otras tres. La serie A del Litoral la integran Rivera, Artigas, Tacuarembó y Bella Unión; la serie B quedó conformada por Salto, Ligas Agrarias, Paysandú y Guichón, y en el grupo C se medirán Mercedes, Fray Bentos, Young y Carmelo, que eliminó al actual campeón, Nueva Palmira. Los dos primeros de cada serie y los dos mejores terceros se clasificarán a la segunda fase.

El regional Sur está compuesto por dos series, la A y la B. La primera quedó integrada por Canelones, San José, Ecilda Paullier y Colonia, y la segunda por Durazno, Flores, Florida y Paso de los Toros. Los tres primeros de cada serie se clasificarán a segunda fase.

En el Este, como en el Litoral, hay tres series. En la A jugarán Melo, Río Branco, Cerro Chato y Treinta y Tres; en la serie B se medirán Rocha, Chuy, Maldonado y Zona Oeste de Maldonado, y en la C Minas, Canelones del Este, Casupá y Batlle y Ordóñez. Ocho serán los clasificados a la segunda fase (los dos primeros de cada serie sumados a los dos mejores terceros). En cada regional -las viejas confederaciones- habrá un campeón. Junto con los ganadores, los vicecampeones jugarán la fase nacional de la copa -cuartos de final en tres llaves, con partidos de ida y vuelta-. Los tres ganadores de esas llaves más el mejor perdedor se meterán en las semifinales del torneo, que determinarán a los finalistas, el campeón y el vicecampeón.

Florida y Flores darán el puntapié inicial de la copa el viernes 13 de enero -un día antes del calendario previsto por OFI- debido a que el sábado, según consigna Fútbol Florida, habrá una movida tropical muy cerca del estadio Campeones Olímpicos, escenario en el que la albirroja será local ante los celestes a las 22.00. Un rato antes, a las 20.00, las categorías sub 18 de ambas selecciones abrirán el torneo juvenil. Los otros partidos previstos para la primera fecha copera, todos a jugarse el sábado 14, son los siguientes: Artigas-Rivera, Bella Unión-Tacuarembó, Guichón-Salto, Ligas Agrarias-Paysandú, Carmelo-Fray Bentos, Young-Mercedes, Colonia-Ecilda Paullier, San José- Canelones, Paso de los Toros-Durazno, Canelones del Este-Minas, Casupá- Batlle y Ordóñez, Chuy-Zona Oeste, Maldonado-Rocha, Cerro Chato-Treinta y Tres y Río Branco-Melo.

¿Qué dicen los que saben?

La copa, que se juega en muchos lugares del interior del país, tiene una profusa cobertura de una gran cantidad de periodistas -que con la llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales han incorporado el hashtag #CopaOFI para centralizar en ese numeral toda la información de los torneos del interior durante todo el año-. La mayoría realiza este trabajo desde hace muchísimos años, y plasma en el papel de semanarios, diarios o portales web los goles, alineaciones, entrevistas, informaciones y fotos -entre otros, el Mono Fernando Morán, que supo darle clic a su cámara para este mismo diario-. El periodista maragato Natalio Negrín, relator de Fútbol verdad en Radio 41 de San José y conductor de Agenda Deportiva en CLD TV de Libertad, dio su parecer acerca de lo que significa el campeonato del interior: “Creo que la Copa Nacional de Selecciones primero que nada es el torneo tradicionalmente más importante para OFI; sería como la Copa América de selecciones. En lo personal lo tomo como tal, y es un privilegio ser parte de ella desde los relatos. Por suerte Radio 41 cubrirá toda la copa nuevamente desde el inicio hasta la final, estén o no los representantes de San José”.

Alfredo Zaldúa, “periodista de El Eco de Nueva Palmira, hincha, delegado, secretario, colaborador y algunas cosas más de la Liga Palmirense”, como lo describió el actual entrenador campeón nacional, Patricio Urán, también charló con la diaria acerca de sus 38 años de trabajo atrás de la pelota chacarera: “El campeonato del interior a mí me dispara varias sensaciones: las estrictamente particulares, con sus respectivas connotaciones emotivas, y las que me surgen desde mi mirada crítica en condición de periodista, la que, desde hace 38 años de haber empezado en esto, se me ha ido modificando”. Zaldúa, que combina su trabajo como periodista con su labor en la Biblioteca Popular Jacinto Laguna de Nueva Palmira y en su librería Asterisco, agregó lo siguiente: “Con respecto al campeonato del interior en sí, debo decir que como tal, dentro de las mutaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, a veces organizando las confederaciones la primera fase, en otras OFI desde el vamos, de un tiempo a esta parte, si miro hacia atrás, se nota que desde la creación de los sectores el interior creció en participantes, ampliando el espectro, y no está mal, pero también se han incrementado ciertas “desorganizaciones” fomentadas por la misma OFI”. Cerró así: “Sostengo que OFI debería replantear el formato o retribuir de alguna manera a los que participan; no para que les resulte un negocio, sino para que no se les haga tan cuesta arriba, como se les hace hasta a aquellos jugadores que todavía juegan por la camiseta, como en el caso de Palmira. Habría que entrar a pensar si es conveniente seguir jugándolo todos los años o hacerlo más espaciado, tipo los Mundiales o la Copa América”.

Jorge Benoit, ex goleador floridense y actual director de Fútbol Florida, le contó a la diaria alguna de las sensaciones que se viven ante la llegada de la copa: “Un evento que esperamos todo el año y donde realmente sentimos nuestras camisetas”. Además, sobre la cobertura que hacen año a año de la copa y de los diferentes campeonatos del interior -en distintas categorías, de fútbol masculino y femenino-, comentó: “El 13 de enero van a hacer siete años que les venimos dando una difusión ininterrumpida, incluso con mayor inmediatez que la OFI misma”.

Ya lo dijo Rómulo Martínez Chenlo en las páginas de este diario, allá por abril, cuando le dedicaba un Deportivo Sentimiento a Palmira, los campeones nacionales: esto que está por comenzar en unos días es el Mundial del Pueblo: “Pocos saben -pero muchos más lo sabemos- que para aquellos que no han nacido o se han criado en Montevideo desde su temprana infancia, no hay logro deportivo más grande que ganar el campeonato del interior. Es nuestro Mundial anual en el verano de nuestro espíritu. Así como las hojas marchitas de los árboles marcan la llegada del otoño en nuestras calles, el tibio andar temprano a nuestros estadios, faroles que iluminan nuestras noches de sueños, nos anuncia que se viene el calor del pueblo, la brisa justa del pago”. La pelota empezará a rodar y el sentimiento de pertenencia de cada lugar -chiquitito o gigante- renace, como las flores en primavera y el amor por la pelota.