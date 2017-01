Se espera que las autoridades lancen en las próximas horas una alerta roja por el temporal ocurrido ayer

EL FARO del Final del Mundo

Desde el Instituto Nacional de Meteorología creen que es altamente probable que sobre el mediodía de ayer se registraron importantes destrozos.

Fuertes vientos azotaron ayer el departamento de Montevideo, dejando como saldo árboles caídos, vidrieras destrozadas y varias personas heridas. El senador y ex presidente José Mujica se expresó en la noche de ayer sobre este tema y aseguró que sintió rabia, impotencia y frustración ante este panorama. “En la Ciudad Vieja sopla un viento de la gran pucha y nosotros la tenemos llena de monumentos históricos y no sé cuántas pavadas más, que sólo sirven para que los intelectuales copetudos tengan conversaciones de café. Si por mí fuera, tiraría a la mierda el Palacio Salvo, el Teatro Solís y la Puerta de la Ciudadela, y construiría molinos de viento para generar la energía eléctrica que el país necesita para crecer. Pero ta, yo no soy más presidente, y me la tengo que bancar”, aseguró en una entrevista concedida a la televisión francesa.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) recibió fuertes cuestionamientos por su actuación ayer. Es que la alerta para la capital era de color amarillo, y se subió a naranja varios minutos después de que el temporal comenzara. Desde Inumet reconocieron que hubo un pequeño error de cálculo, por lo que se comprometieron a hacer un análisis profundo del sistema de alertas. El organismo convocó a una conferencia de prensa que tendrá lugar hoy de tarde, durante la cual se espera que se emita una alerta roja por el temporal de ayer. Fuentes de Inumet aseguraron que es altamente probable que sobre el mediodía de ayer se registraron importantes destrozos por los vientos. “La nueva política de emitir alertas con retroactividad implica varios desafíos. Uno de ellos es la revisión de los tiempos verbales que usamos en los comunicados. La verdad es que las reglas gramaticales del idioma español ya no nos sirven. Pero bueno, esto no es la Real Academia Española, es el Instituto Nacional de Meteorología, así que tenemos que adaptar el lenguaje”, aseguró un técnico del organismo.