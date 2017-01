Trabajadores de Multiahorro ocuparon locales en protesta por “represión antisindical” después de negociación colectiva

Como si los empresarios hubieran coordinado las decisiones, así como durante el fin de semana de Navidad hubo conflicto en las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Géant -de los grupos Casino y Éxito- a raíz de cambios en las licencias de los trabajadores que habían adherido a las medidas de lucha durante la negociación del convenio colectivo del sector, el sábado 31 el conflicto se desató en la cadena Multiahorro, recientemente adquirida por el grupo argentino dueño de la cadena Ta-Ta. El convenio colectivo se terminó de firmar el 22 de diciembre, después de una larga negociación y varios fines de semana con “trancazos” en las puertas de los locales, la principal medida de lucha aplicada por los sindicatos que nuclean a los trabajadores de los supermercados.

Según informó a Radio Monte Carlo el dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicio (FUECYS) Alexis Osores, el viernes “la empresa por segunda vez consecutiva no se presentó en el MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] a negociar”, lo que derivó en que el Sindicato Único de Multiahorro decidiera ocupar varios locales de Montevideo y el interior. “Es por la represión antisindical que estamos enfrentando por parte de la empresa. Luego de haber tomado distintas medidas de lucha en la ronda de Consejos de Salarios, la empresa arremetió con todo. Desde cambios de licencias, la no publicación de los períodos de licencia en tiempo y forma, no respetando los criterios aprobados, y el no cumplimiento del convenio bipartito, quitándoles la comida a los trabajadores. Todo esto hace que el sindicato tome medidas”, explicó Osores.

El dirigente dijo que fueron ocupados “más de 20 locales”, entre ellos, en Montevideo, “los de Piedras Blancas, Tres Cruces, 8 de Octubre y Propios, Camino Carrasco y Veracierto, La Teja, el Cerro, Lezica, Avenida Italia y Comercio, Comercio y Rivera, Camino Maldonado y Libia, y Parque Posadas”.

Osores denunció que la empresa ni siquiera recibió a integrantes del sindicato que pidieron una reunión para “marcar diferencias” en cuanto al otorgamiento de las licencias. “El sindicato siempre ha estado con el teléfono abierto, y no hemos recibido ningún tipo de llamadas por parte de la empresa para encauzar el diálogo”, declaró el sábado en diálogo con la emisora. Además, respondió a un supuesto correo electrónico enviado por la empresa en el que se denunciaban agresiones verbales de los trabajadores sindicalizados a los no sindicalizados y se hacía referencia a un “clima tenso” en las sucursales. “Eso es totalmente falso. No es así”, afirmó Osores.

Por su parte, los trabajadores de la cadena Ta-Ta no tomaron medidas, y ayer, en ambas cadenas los locales permanecieron cerrados.