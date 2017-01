Una edición especial celebra los 50 años del primer disco de The Doors

1967 fue un año único en la historia de la música pop-rock occidental, tal vez su pináculo, y por eso es previsible que, al cumplirse el cincuentenario de muchos de los discos clásicos que se dieron a conocer en aquel año, se lancen al mercado ediciones de lujo o conmemorativas de esas obras (aunque ya las hubo, para muchas de ellas, en anteriores aniversarios: business are business). Por ahora, el primer álbum del que se anunció una reedición deluxe es The Doors, el disco homónimo de la banda de Jim Morrison, que presentó al mundo al Rey Lagarto y los suyos el 4 de enero de 1967, y que generalmente es considerado el mejor de la banda. Esa reedición es una caja de tres compactos acompañados por un libro de fotografías del grupo, muchas de ellas antes inéditas. El primer CD contiene una versión remasterizada en estéreo del disco; el segundo, la versión en mono; el tercero presenta una grabación hasta ahora desconocida de la banda, en la que toca ocho temas del álbum en la sala The Matrix de San Francisco, en marzo de 1967. Como parte de las celebraciones, ayer se llevó a cabo en Los Ángeles una ceremonia en la que la alcaldía de esa ciudad declaró el 4 de enero “Día de los Doors”. Asistieron los dos integrantes del grupo que aún viven -el guitarrista Robbie Krieger y el baterista John Densmore- así como familiares del tecladista Ray Manzarek y de Morrison.

Para hacerse una idea de lo que podemos esperar este año en materia de ediciones conmemorativas, basta con recordar, en un resumen rápido y para nada exhaustivo, que en 2017 también se cumplirá medio siglo de los lanzamientos de discos del calibre de The Velvet Underground & Nico (The Velvet Underground), The Piper at the Gates of Dawn (Pink Floyd), Surrealistic Pillow (Jefferson Airplane), Forever Changes (Love), Disraeli Gears (Cream), Axis: Bold as Love (Jimi Hendrix Experience), The Who Sell Out (The Who), Songs of Leonard Cohen (Leonard Cohen), Absolutely Free (Frank Zappa & the Mothers of Invention), Safe as Milk (Captain Beefheart), Their Satanic Majesties Request (The Rolling Stones), Chelsea Girl (Nico), Goodbye and Hello (Tim Buckley) y, por supuesto, el Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de ustedes ya saben quiénes.