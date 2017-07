Hijo de Vázquez dijo que está en contra del “feminismo” y que las diferentes inclinaciones sexuales pueden ocurrir por “problemas hormonales”

Álvaro Vázquez, hijo de Tabaré Vázquez e integrante del Partido Demócrata Cristiano, no descartó ser candidato a la presidencia en un futuro.

“Para cualquier persona que se mete en política es muy difícil no pensar en esa posibilidad como posibilidad ideal. Si hoy le preguntás, a la gente que está en política, a quiénes les gustaría, muchísimos, si son sinceros, te van a decir que sí. Ahora, uno se encuentra dentro de la estructura de un partido político y dentro del Frente Amplio, en donde la decisión la tienen los órganos competentes y nadie más, aunque muchos sean los que puedan tener ganas”, dijo en una entrevista al semanario Brecha.

Vázquez sostuvo, no obstante, que se ve “más para una gestión ejecutiva que legislativa”. “Me gusta más el campo de decisión que la otra, pero en la medida en que el partido así lo decida y así lo precise, sin duda vamos a estar”, respondió.

Además, dijo estar en contra del aborto y del feminismo, al que entendió como algo que es “más o menos lo mismo” que el machismo, “pero al revés”. “Ni la otra llevan a un buen fin”, sostuvo. “Hay quienes defienden claramente lo que son derechos de las mujeres y el hecho de la igualdad de condiciones en todo sentido, y eso me parece bien. Hay quienes defienden desde el feminismo en contra del machismo, y eso ya no me parece bien, como no me parece bien el machismo contra el feminismo”, respondió.

Además, sostuvo que existe “sustento biológico” para las diferentes inclinaciones sexuales: “Puede haber problemas hormonales en algunos casos, no digo en todos, problemas no de enfermedad, sino de situación biológica, sustentadamente biológica, distinta en algunas personas, que yo creo que hay que respetarlas como tales. Nadie es culpable y nadie tiene derecho a juzgar a nadie dentro del ámbito del respeto a lo que cada persona es y elige vivir. Ese respeto a cada persona tiene que ser de todos lados”. Por otra parte, dijo que no le gusta “cuando a veces entra en juego el lobby de un lado o del otro. Cuando se usan determinadas inclinaciones heterosexuales, homosexuales o bisexuales para hacer campaña de otros, ahí no me gusta”.