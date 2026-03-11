“El carnaval es magia”, asegura Josefina Tomás Araya –artísticamente conocida como Clipper– al cierre de su primer año junto a la fiesta de Momo. Rapera, actriz, anfitriona de eventos de trap, su versátil carrera la llevó a participar de MasterChef en 2022, y en este último tiempo, una invitación inesperada hizo que debutara en los escenarios de febrero junto a La Compañía.

Fue el año pasado, después que lanzó su disco Doce golpes, el arte de romperse, que Clipper recibió un mensaje de Gustavo Jean Claude Pérez (el director de la revista) para sumarse al conjunto.

Ella aceptó y se lanzó a la aventura, que documentó con bastante asiduidad en su cuenta de Instagram con reels y fotos semanales. “Redescubrí el arte de mi país”, expresó la artista en uno de sus videos de este último mes, en un carnaval donde alcanzó las 45 actuaciones en tablados, y lo coronó con el primer premio de la categoría.

En la noche de los fallos, Clipper habló con la diaria sobre su experiencia en la fiesta popular y lo que le dejó el tiempo compartido con La Compañía.

¿Qué balance hacés de esta experiencia?

Lo primero que me decían de salir en carnaval era que es una sensación indescriptible, y lo confirmé. Estoy muy muy feliz de haber tomado la decisión de salir.

¿Tenías de antes un vínculo con el carnaval?

No me vinculaba para nada con el carnaval, siendo sincera. No había mucha cultura carnavalera en mi familia. ¡De lo que me estaba perdiendo! Está salado. Llegué por un mensaje de Gustavo que me dijo que quería que participara del espectáculo. Ahí le escribí a mi referente del carnaval, que es Felipe del Puerto, que sale en Momosapiens y es uno de los bailarines en mi show, y le digo: ¿cómo ves esto? Y me dice: Sí, amiga. Sí, por la experiencia, sí. Y acá estoy.

¿Qué momentos te guardás como los mejores?

El top de experiencias fue en el desfile porque fue la primera vez que viví todo ese amor del público. Estuvo increíble, los papelitos, todo. Estar arriba de la carroza fue como un sueño. Con los tablados llegas a lugares donde generalmente no llegás. Mostrar parte de un espectáculo al que capaz no pueda acceder al Teatro de Verano. El amor de la gente ahí es hermoso. Te desean suerte para las diferentes etapas.

¿Y el concurso?

El Teatro de Verano, palabras mayores. Esto que me decían de que cuando lo pisé haciendo carnaval iba a ser distinto, era así. Se respira diferente, es tal cual.

¿Cómo viviste la noche de los fallos?

Estaba renerviosa, encima no entendía nada. Me explicaron pila de veces lo de los puntajes y no entiendo todavía. Soy muy nueva. Igual siento que ya gané, aunque parezca trillado. La Compañía, además de ser un grupo profesional increíble, que hicieron tremendo show, es un grupo humano zarpado. Me llevo amigos, colegas, músicos, bailarines. Estoy copada con haber participado.