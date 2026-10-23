Bodegas Rosés compró instalaciones del complejo vitivínicola Irurtia en Carmelo

A mediados de marzo se llevó a cabo el remate judicial de la bodega Irurtia, el centenario y emblemático establecimiento productivo de Carmelo. El comprador fue el Banco República (BROU), que pagó 750.000 dólares.

Esa entidad bancaria era el principal acreedor de la bodega carmelitana, que cuenta con seis galpones, cavas, bodega, cámaras de frío y una planta embotelladora y de almacenaje con capacidad de 8,4 millones de litros. La bodega, además, contaba con un área de 6,5 hectáreas, más de 7.800 metros edificados y un muelle sobre el arroyo de Las Vacas. Este viernes, Radio Carmelo informó que Bodegas Rosés compró las instalaciones de establecimiento vitivínicola Irurtia. En efecto, en diálogo con ese medio de prensa, Jaime Rosés, propietario de esa bodega familiar junto a sus hermanos, Walter y Pablo, dijo que “el objetivo es mantener la actividad vitivinícola y proyectar nuevas iniciativas, en una etapa de transición que recién comienza”.

Rosés destacó que el proceso de negociación “llevó más de un año” y expresó que “están muy felices por darle continuidad a una bodega icónica para el departamento de Colonia y para todo Uruguay”. “Sería feo que todas esas instalaciones no siguieran con el mismo destino, que es la vitivinicultura”, señaló Rosés, quien reconoció el legado de Dante Irurtia y su aporte a la actividad.

Actualmente, la bodega Rosés, que mantiene su producción en el departamento de Canelones, se encuentra en una etapa inicial de toma de posesión del inmueble y trabaja en distintos objetivos a futuro. Según explicó Rosés, esta industria “se trata de una industria que requiere tiempo y años de trabajo para acondicionar las instalaciones y avanzar con nuevos proyectos”. Rosés también vinculó esta apuesta con la trayectoria de su propia familia en el sector: “El próximo año cumplimos 50 años de actividad y es una gran satisfacción seguir el legado de nuestros padres, y que hoy involucra a hijos y nietos, con un emprendimiento que creció en superficie y producción”, valoró Rosés.

El empresario destacó el atractivo con el que cuenta Carmelo: “Tiene un entorno maravilloso, cercanía con Argentina y el enoturismo como factor clave para aprovechar en este establecimiento”, indicó Rosés y finalizó: “estos son factores que motivan a la familia a mirar con optimismo esta nueva etapa”.