Colonia Cosmopolita festeja sus 150 años con grandes festejos, el 7 y 8 de noviembre

Edificio donde antiguamente funcionó el Correo Uruguayo y un almacén de ramos generales, en Colonia Cosmopolita. (archivo, febrero de 2022)

Catherine Vergnes, Los Fatales, Copla Alta y La Penúltima son algunos de los espectáculos que estarán en los festejos.

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El sábado 7 y domingo 8 de noviembre, la pequeña localidad de Colonia Cosmopolita festejará sus 150 años de fundación, y, en ese marco, se desarrollará un fin de semana a pura música, espectáculos y encuentros.

Colonia Cosmopolita está ubicada a unos cinco kilómetros de Juan Lacaze y a una distancia un poco mayor de Rosario, en el departamento de Colonia. El lugar donde se realizará la fiesta durante todo el fin de semana será el predio del Centro de Rehabilitación Ecuestre El Tornado, recinto donde se ha desarrollado la Fiesta del Gaucho, que tiene como padrino a Cristian Cebolla Rodríguez.

Con entrada gratis en ambos días, el encuentro comenzará el sábado 7 a las 14.00 con el acto de apertura. Luego seguirá la Orquesta Municipal de Colonia, Santi Wirth y su banda, Catherine Vergnes y Los Fatales. El cierre será con DJ Martín Catramado.

En tanto, el domingo 8, durante la mañana habrá correcaminata por la localidad, al mediodía asado con cuero y ensaladas, para luego dar paso a los espectáculos en vivo.

A primera hora estará el Núcleo del Sodre de Juan Lacaze, denominado “Un niño, un instrumento”. Seguirán Viento Sur, Ensamble, Amigos Candombe, Charrúa Rock, De vuelta al pago: canciones de nuestra tierra, Copla Alta, y el cierre estará a cargo de La Penúltima.

Durante todo el fin de semana habrá feria artesanal, plaza de comidas, juegos inflables para niños y estacionamiento.