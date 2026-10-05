Frigorífico de Rosario aumenta el nivel de producción con el objetivo de reincorporar a todo el personal entre diciembre y enero

Mientras tanto, unos 90 trabajadores aún aguardan la confirmación del Ministerio de Economía para la adjudicación del seguro de paro.

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El frigorífico Rondatel de Rosario viene incrementando de manera paulatina su nivel de actividad con aumentos semanales de las faenas y el desosado, pero también con el ingreso de personal a sus funciones. Además aguarda el primer envío con destino a China, luego de que el país oriental volviera a habilitar la compra de carne bovina a ese establecimiento.

Según explicó a la diaria Javier Martínez, referente del Sindicato de Empleados de la Industria Frigorífica y Afines (Semar), la operativa de la planta “viene desarrollándose de acuerdo con lo anunciado por la empresa”, con faenas que actualmente “se realizan dos días por semana y entre tres y cuatro jornadas de desosado”. Además, agregó que el abasto “está funcionando muy bien”.

En paralelo, la cantidad de trabajadores activos se fue incrementando de manera gradual y actualmente ronda las 120 personas. “El objetivo es continuar con las reincorporaciones a medida que aumente el volumen de ganado destinado a faena”, explicó el referente del sindicato.

En ese sentido, la planta “se encuentra preparando y generando stock de cortes destinados al mercado chino”. Según explicó Martínez, el primer contenedor “podría salir en los próximos días”, mientras que el resto de los embarques está previsto que se realicen en las próximas semanas.

Desde el sindicato aguardan que el incremento de la actividad permita continuar con la reincorporación de los trabajadores que aún permanecen fuera de la planta. Si todo sigue como está estipulado, “entre diciembre y enero se puede alcanzar el funcionamiento con la totalidad del personal”, consideró Martínez.

Actualidad de trabajadores en seguro de paro

Uno de los puntos más delicados para el sindicato es la situación de los trabajadores que todavía permanecen en el seguro de desempleo. Martínez explicó que “el trámite presenta cierto retraso y actualmente se encuentra en el Ministerio de Economía”.

“Hubo consultas desde el Poder Ejecutivo para saber la situación actual de la empresa y desde la gerencia se proporcionó la información solicitada por la cartera para avanzar”, comentó Martínez.

“Nos tiene preocupados la situación”, señaló el dirigente sindical, ya que “todavía quedan alrededor de 90 trabajadores en el seguro de desempleo”.