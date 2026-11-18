La actividad impulsada por la Casa de los Escritores del Uruguay desde 2021 contará con la participación de escritores e investigadores colonienses.

Este viernes, poetas, narradores y estudiosos de la literatura participarán en una nueva edición de “Paisaje interior”, una iniciativa de la Casa de los Escritores del Uruguay que busca revalorizar la producción literaria de los autores radicados fuera de los límites de Montevideo y promover el intercambio entre distintas regiones del país.

La actividad se desarrollará a partir de las 19.00 en el hostal El Colibrí, ubicado en Manuel Lobo 377 entre Lavalleja e Intendente Suárez. Será el segundo encuentro de este ciclo en el departamento de Colonia y contará con el apoyo del Instituto Nacional de Letras. Durante la jornada también habrá exhibición y venta de libros de autores locales. La entrada es libre y gratuita.

El encuentro tendrá como moderador al poeta Sebastián Rivero Scirgalea y contará con la participación de Adriana Rivero y Elena Lafert, ambas poetas; Leonardo Lesci, poeta y editor; Hugo Portal, narrador, y Raquel Nusspaumer y Leticia Collazo, docentes, investigadoras y especialistas en el análisis literario.

Un proyecto que recorre el país

“Paisaje interior” comenzó en 2021 como una propuesta de la Casa de los Escritores del Uruguay orientada a generar espacios de diálogo y encuentro entre escritores residentes en el interior del país. Su primera edición se desarrolló en formato virtual debido a las restricciones sanitarias de aquel momento, y reunió a autores de distintos departamentos.

Desde entonces, el proyecto ha procurado ampliar la visibilidad de las producciones literarias regionales, favorecer el conocimiento entre escritores y generar instancias de intercambio sobre las particularidades de la creación cultural en los distintos territorios.

En 2025, el ciclo retomó su modalidad presencial con actividades en diferentes puntos del país, entre ellos Salto, Durazno y Cerro Largo. También tuvo un encuentro en Montevideo, donde escritores de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Colonia participaron en un conversatorio denominado “Escribir desde el interior”, dedicado a compartir experiencias sobre la creación literaria en sus respectivas regiones y los desafíos que enfrentan los autores radicados fuera de la capital.

La iniciativa cuenta con el respaldo del programa Ventanilla Abierta del Instituto Nacional de Letras, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.