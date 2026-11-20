Representantes de colectivos judíos de Argentina y Uruguay, contrarios al genocidio que se desarrolla en Palestina, participarán del encuentro.

El lunes 23, a las 17.00, se realizará en Colonia del Sacramento el Encuentro rioplatense de solidaridad con Palestina, una instancia que reunirá a representantes de organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos de Uruguay y Argentina para intercambiar sobre la situación del pueblo palestino y las expresiones de solidaridad que se desarrollan en ambos países.

La actividad tendrá lugar en el local sindical de ADEM Colonia, ubicado en Domingo Baqué 319, y contará con un panel integrado por Iván Zeta y Tomás Eps, de Judíes x Palestina (Argentina); Mónica Wodzislawski, de Judíxs contra el Genocidio (Uruguay); y Alice Altesor, del Colectivo de Derechos Humanos de Colonia.

La convocatoria propone abordar tres ejes: el movimiento global de solidaridad con Palestina, la presencia y las posiciones de los sectores judíos antisionistas en distintas partes del mundo y las posibilidades de desarrollar acciones desde el Río de la Plata. El encuentro es convocado por las organizaciones No en nuestro nombre, Colonia del Sacramento y Judíes x Palestina.

Voces judías contra la política del gobierno israelí

La participación de Mónica Wodzislawski se vincula con una corriente de activismo que ha cobrado visibilidad en Uruguay a partir de pronunciamientos públicos de ciudadanos judíos que cuestionan las políticas del gobierno israelí hacia la población palestina.

En agosto de 2025, 78 judíos y judías uruguayas difundieron una declaración en la que reclamaron al gobierno nacional la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas con Israel y expresaron su rechazo a la política del gobierno de Benjamin Netanyahu. El documento planteaba que la tradición histórica del “Nunca más” debía traducirse en un compromiso contra la persecución, el sometimiento, las masacres y las violaciones de los derechos humanos, independientemente del pueblo que las padezca.

Entre quienes firmaron aquella declaración se encontraba Wodzislawski, activista de derechos humanos y prima de Diana Maidanik, una de las Muchachas de Abril. En la presentación pública del pronunciamiento, realizada en la Asociación de la Prensa Uruguaya, explicó que la iniciativa había surgido de conversaciones entre personas judías que no necesariamente pertenecían a organizaciones comunes, pero que compartían la necesidad de expresar su rechazo a lo que sucedía en Gaza.