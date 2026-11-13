Grupo de música griega Rebétika Montevideo se presenta este sábado en Colonia del Sacramento

La agrupación, integrada por 15 músicos, se presentará el sábado 14 en las afueras del restaurante ¡Qué Tupé!, frente a la Basílica ubicada en el Barrio Histórico.

Este sábado a las 20.00 el conjunto Rebétika Montevideo, se presentará en el restaurante ¡Qué Tupé! de Colonia del Sacramento con un espectáculo dedicado al rebético, una expresión de la música popular griega que, desde sus orígenes marginales, fue ganando reconocimiento hasta convertirse en uno de los géneros más representativos de la cultura musical de Grecia.

La agrupación está integrada por 15 músicos y surgió como un grupo de estudio en la Fundación María Tsakos, institución dedicada a la difusión de la lengua y la cultura griegas en Uruguay. Bajo la dirección general del músico oriundo de Juan Lacaze Valentín Abitante, el colectivo interpreta un repertorio tradicional con instrumentos característicos del género, entre ellos el buzuki, el tzurás y el baglamás.

La formación está integrada por Javier Nudelman, Martín Cantarini, Juan Asuaga y Damián Gularte en buzuki; Clara García y Beto Ponce en baglamás; Dionysía Kyriakopoulou, José Pereira, Carlos Kolukizian y Alice Méndez en percusión; Matías Haniotis en guitarra; Diego Mirandetti en contrabajo; Pablo Machado en acordeón; Laura Silva en voz, y Abitante, que también participa como instrumentista y cantante.

El rebético comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX en las comunidades griegas de Asia Menor, en particular en ciudades como Constantinopla –actual Estambul– y Esmirna. Después su desarrollo estuvo estrechamente relacionado con los movimientos migratorios hacia la Grecia continental, donde adquirió nuevas características musicales y sociales.

En ciudades portuarias como Atenas, El Pireo y Salónica el género encontró espacios de circulación entre los sectores populares urbanos. Sus canciones abordaban experiencias cotidianas, relaciones amorosas, dificultades económicas, desplazamientos y formas de vida de grupos sociales que permanecían en los márgenes de la sociedad.

Por sus orígenes portuarios y populares, el rebético suele emparentarse con otras tradiciones musicales, como el tango y el fado. Con el transcurso de las décadas, aquella música inicialmente asociada con ambientes marginales fue ampliando su público y consolidándose como una de las expresiones culturales más reconocidas de Grecia.